A szódavíz soha nem megy ki a divatból

Évtizedek óta nem ment ki a divatból, továbbra is kultikus szerepben frissít mindannyiunkat a szódavíz. A szikvízgyártás történetéről szóló vándorkiállítás Kaposvárra érkezett. A megnyitón azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy a szódavizet tisztálkodásra is használták.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Míves, golyós szódásüvegek, szikvíztöltő gép, patronos szifon és számos fotó, tabló is helyet kapott azon a kiállításon, amely 2004 óta járja az országot és szerdán érkezett Kaposvárra. – Amikor elolvastam Draveczky Balázs, az egykori kaposvári múzeum igazgatójának fröccstörténelemről szóló írását, akkor gondolkodtam el, hogy a szódavíz mostohagyerek. Népszerűsége ellenére kevesen foglalkoztak történetével – mondta el Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója. Joseph Priestley fedezte fel a szénsav vízben történő elkeverésének módját, de Jedlik Ányos találmánya tette le a magyar szikvízgyártás alapjait. – A bencés paptanár az 1820-as években a hordókban érkezett balatonfüredi vizet egy új módszerrel tisztította meg, majd 1842-ben Budapesten szikvízgyárat alapított – sorolta a múzeumigazgató. A szódavíz kultuszital a magyarok számára, nem készül nélküle fröccs, napjainkban sem ment ki a divatból, főleg a kisebb településeken a mai napig házhoz viszik a szénsavas italt. Kiss Imre megjegyezte: régen nem csak itták, hanem a nők intim mosakodásra is használták a szódavizet. A páratlan kincseket a Szegeden élő, ma is aktív szikvízkészítő iparos, Bánffi István gyűjtötte össze több évtizedes kitartó munkával. A Rippl-Rónai Múzeum nem első ízben működik együtt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal. – Két éve a Dr. Oetker múltja és jelene címmel szerveztünk tárlatot közösen, most a szikvízgyártást mutatjuk be, szeptember végén pedig a sörkészítésről lesz kiállítás Kaposváron – mondta el Ábrahám Levente, múzeum igazgató. A szódáról szóló tárlat év végéig látható Kaposváron.