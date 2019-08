Hidegvérű állami ménest hoznának létre Bőszénfán. A Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjába látogatott el csütörtökön Nagy István agrárminiszter.

Hidegvérű lómustrával kezdődött a miniszteri látogatás. Nagy István a több mint 120 lóból álló ménest tekintette meg látogatása során. Majd ellátogatott a vadfeldolgozóba is és az őshonos szamarakat is.

– Olyan dolgokat láttam itt, amelyre méltán lehetnek büszkék, a helyiek, a somogyiak – kezdte sajtótájékoztatóját Nagy István, agrárminiszter. Hozzátette: Bőszénfán olyan erőforrás, kincs van, amelyre építeni lehet.

– Arról beszélgettünk hogyan lehetne megalapítani itt a magyar hidegvérű állami ménest, ami a fajta megőrzését és további hasznosítását tűzte ki – tette hozzá az agrárminiszter. Kiemelte: unikális az a szarvas tartás, ami Bőszénfán van és erre építenie kell hazánknak. Csak Nagy–Britanniában évente húsz százalékkal nő a szarvashús fogyasztás.

– Aki ma a Kaposvári Egyetemre jelentkezik, az az állattenyésztés olyan modern, jövőbe mutató képét tanulhatja meg, amelyre méltán tud alapozni a 21. században – mondta el Nagy István. Hozzátette: a 13. Kaposvári Állattenyésztési Napok példát mutat a hazai agrárképzésben.

– Kaposvár az állattenyésztés egyik fővárosa, itt az egyetem, és a gyakorlat szervesen találkozik egymással, azt tudjuk mutatni egy-egy állatfaj történetén át hogyan lehet a jövőbe menni – zárta gondolatait Nagy István.

– Kötelezettségünk a hidegvérű lovak és a parlagi szamár fajták genetikai állományának megőrzése, amelyre komoly oktatási-kutatási innovációs programokat lehet hosszú távon építeni – mondta el Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora. Hozzátette: a Kaposvári Állattenyésztési Napokon kiemelt szerepet kap a biodiverzitás, valamint a helyi élelmiszerek jelentőségéről és a gyógyszermentes takarmányozásról is hallhatnak előadást a látogatók. Megjegyezte: a rendezvénysorozat célja, hogy vonzóvá tegye a fiatalok számára a mezőgazdaságot.

Minőségit és egészségeset a polcokról

– Csoda, ami itt folyik Bőszénfán és az itt felhalmozott tudást még hasznosíthatóbbá tudjuk tenni a turizmus számára is, ilyet nem mindenhol látni – mondta el Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Hozzátette: Somogy megye Magyarország egyik éléskamrája, hogy továbbra is az maradjon, ezért tenni kell a Kaposvári Egyetemnek és a városnak is.

– Akkor tud az egyetem egyetem lenni, a város város lenni, ha közösen gondolkodnak és tesznek azért, hogy a polcokról egészséges élelmiszereket fogyaszthassunk – jegyezte meg Szita Károly. Kaposvár polgármestere hozzátette: a somogyi campus olyan infrastruktúrával rendelkezik, amely lehetőséget nyújt a termékek szántóföldtől az asztalig történő bevizsgálására, garantálva a minőséget.