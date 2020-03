Csütörtök a vihar előtti csend: péntekre újabb eső várható

Csütörtökön napsütéses, nyugodt, kellemes időjárás lesz jellemző. Eleinte gyenge, délután, este élénkülő, olykor erős D-i szél fúj.

Az éjszaka folyamán, nyugat felől fokozatosan vastagodó felhőtakaró húzódik a térség fölé. Hajnalban már borús idő várható, miközben újabb kiterjedt csapadékmező érheti el a térséget. Mérséklődik, de még élénk lehet a D-i légmozgás.

A délutáni óráktól gyenge meleg fronthatás kezdődik, amely fejfájást, migrént, álmatlanságot okozhat. Csökkenhet a koncentráló-képesség. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök reggel +1,

csütörtök délután +11,

péntek reggel +4 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken újabb kiadós esőket hozó csapadékmező várható hazánk térségébe. Előreláthatólag délelőtt elsősorban a Tiszától nyugatra eső térséget érinti, majd délután átterjed a keleti országrészre is. Az északi hegyekben havas eső is előfordulhat.

– Szombaton – jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – kettős fronthatás mellett szeles, zömmel erősen, keleten olykor szakadozottan felhős, időszakos, de hevesebb záporokkal is tarkított időre, északnyugat felől érkező lehűlésre van kilátás.

– Vasárnap szeles és ráadásul hűvös idő a legvalószínűbb. Északnyugaton, északon kisüthet a nap, másutt egész nap felhős, borongós idő ígérkezik. Eső a délkeleti, keleti országrészben valószínűbb.

– Hétfőre már nem várható számottevő csapadék. A szél mérséklődik, a felhőzet is felszakadozhat, változóan napos-felhős, keleten erősebben felhős időre van kilátás.

– Keddre most napos, nyugodt, kellemes idő a legvalószínűbb, éjjel azonban csapadékmező érheti el térségünket.

– Jövő hét második felére kifejezetten enyhe, de tavasziasan változékony időjárás kialakulása körvonalazódik.