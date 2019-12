Délutánra csökken a szél ereje és a nap is kisüthet

Kedden délelőtt még erős, délután fokozatosan mérséklődő északnyugati szél fúj. Már a reggeli időszakban felszakadozik, csökken a felhőzet, alapvetően napsütéses idő alakul ki.

Késő estétől várható ismét erősebb felhősödés, éjjel szórványosan kisebb eső sem kizárt a térségben. Éjszaka mérsékelt, olykor élénkebb nyugatias szél fúj. Hajnalra ismét szakadozottabban, közepesen felhős égbolt ígérkezik, de zápor sem kizárt.

Fokozatosan megszűnik a hideg fronthatás, de kezdetben sokaknál nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd reggel +5,

kedd délután +7,

szerda reggel +3 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Karácsony 1. napján, reggel, délelőtt a Dunántúl térségében, délután inkább a Duna-Tisza közén fordulhat elő gyengébben felhős, változóan napos időszak. Másutt borongós idő ígérkezik. Elszórtan kisebb esők is lehetnek. Napközben mérsékelt, élénk, este, a Dunántúlon ismét erős északnyugati szél fúj.

– Karácsony 2. napján csapadékmentes, változóan napos-felhős, az évszakos átlagnál még mindig 3-4 fokkal magasabb hőmérsékletű időre van kilátás. Nyugaton erős, másutt mérsékeltebb északnyugati szél fúj, ami csökkenti a hőérzetet.

– Péntekre előreláthatólag legyengül a légmozgás. Hajnalban előfordulhat gyenge fagy. Napközben változóan napos-felhős idő a legvalószínűbb. Estétől magasabb nedvesség tartalmú légtömeg érkezhet, várhatóan borongósabbra fordul és esők is előfordulnak.

– Szombaton borongós, szürke idő, délután, észak felől csökkenő, szakadozó felőzet, erősödő szél most a legvalószínűbb. Kisebb esőkre is készülni kell, sőt délután, délen gyenge havas eső, hózápor is előfordulhat.

– Vasárnap és hétfőn eleinte élénk, majd mérséklődő légmozgás, változóan felhős-napos, csapadékmentes, évszaknak megfelelően hideg idő a legvalószínűbb.