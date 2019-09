Egy kis lubickolásért nem kellett a szomszédba menni

Eredményes szezont zárt a legtöbb somogyi fürdő. A kaposvári Virágfürdőben tavalyhoz képest hétezerrel több vendég fordult meg.

Idén sem maradtak program nélkül azok, akik ellátogattak a kaposvári Virágfürdőbe. Sokakat vonzott a kitűnő tanulók hétvégéje, a strandfesztivál és a különféle vizes élmények, de a szárazföldi kikapcsolódási lehetőségek is népszerűek voltak.

Danso-Löffler Zita, a Virágfürdő ügyvezetője hangsúlyozta: eredményes nyarat zártak, tavalyhoz képest hétezerrel többen keresték fel a kaposvári strandot, a látogatók között nagyon sok csoport is volt. Augusztus utolsó hétvégéjén, szombaton és vasárnap összesen háromezer-hatszázan fordultak meg a Virágfürdőben. Danso-Löffler Zita hozzátette: a külső medencéket lezárták, viszont ha a következő hetekben még jó idő lesz, akkor újra megnyitják azokat.

Csisztapusztán is kiemelkedő volt az idei nyár. Kara Barbara, a fürdőt üzemeltető Kapos-Tipp Kft. ügyvezetője elmondta: többször volt rossz idő a nyár elején, ezért a balatoni nyaralók is gyakran felkeresték a gyógyvizes medencéket. Többségében idősebb német és osztrák vendégek látogattak el hozzájuk, de több kisgyermekes család is megfordult a fürdőben. A szezon azonban még nem ért véget Csisztapusztán, a következő hónapokban is sok látogatóra számítanak.

Külföldi vendégekből a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban sem volt hiány. Lipics István fürdővezető megkeresésünkre elmondta: idén jóval többen érkeztek Horvátországból, mint egy évvel korábban. Az éjszakai fürdőzés és a hosszú hétvége azonban sok belföldi turistát is vonzott. Kaposvárról, Pécsről és Csurgóról is sokan választották a határ menti fürdőt, tavalyhoz képest körülbelül tíz százalékkal volt több a forgalmuk.

– Csalódást keltő eddig az évünk – fogalmazott Katz Zoltán, a Thermál-Fürdő Kft. Csokonyavisonta ügyvezető igazgatója. – Körülbelül öt-hét százalékkal esett vissza a forgalmunk, ami tavalyhoz képest ötezer emberrel kevesebbet jelent. Az okát nem tudjuk, de feltehetően a nyári viharos időjárás is közrejátszott ebben.

Négy nap alatt tízezer vendég fürdőzött a hosszú hétvégén

Az Igali Gyógyfürdő idei nyári látogatottsága túlszárnyalta a tavalyi rekordot is. Júniusban, júliusban és augusztusban összesen százkétezer vendég kereste fel a fürdőt. Gellért Attila, marketingvezető kiemelte: több nagy sikerű rendezvényt szerveztek az elmúlt három hónapban. Ezeknek a látogatottsága mind felülmúlta az előző évek hasonló programjait.

A legtöbben az augusztus 20-i hétvégén keresték fel a gyógyfürdőt, akkor négy nap alatt csaknem tízezer vendéget fogadtak. Gellért Attila hozzátette: ősszel is több programmal várják az érdeklődőket. A zenés fürdőzés, az egészség- nap és a halloweenparti mellett október első szombatján ismét megrendezik az OktóberFest-et.