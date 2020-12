Erősebb, ijesztőbb földmozgást lehetett érezni Somogyban

A hétfői, Horvátországi földrengés után ismét földmozgást lehetett érezni Somogy több részén. Kaposváron az eddigiekhez képest meglehetősen erős volt.

A megye több településéről, többek között Marcaliból, Kaposvárról Csurgóról és Barcsról is jelezték hogy érezhető volt a rengés. Több olvasónk is jelezte megyeszerte, hogy a díszek is leestek a karácsonyfákról, illetve zörögtek a polcok. Aki tehette szeretteivel együtt a szabadba menekült ijedten.

Frissítés!

A Georisk 6,4-es erősségű földrengésről számol be tíz kilométer mélységben a horvátországi Petrinjától négy kilométerre még 11 óra 19 perckor. Később egy újabb, szintén 6,4-es rengést lehetett hazánkban is érezni. Utórengésekre is számítani lehet.

Megkérdeztük a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensét történt-e bejelentés a földmozgással kapcsolatban megyénkben kedden. Óvári Timót sajtóreferens elmondta, hogy a földrengés nem adott egyelőre munkát a somogyi tűzoltóknak.

Újabb földrengés Horvátországban! 2020.12.29 12:19 (helyi idő szerint). Az M=6,4-es földrengést, nagyon sokan érezték… Posted by GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda on Tuesday, December 29, 2020

Egyenlőre nehezen elérhető a seismology.hu oldal a túlterheltség miatt!… Posted by ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium on Tuesday, December 29, 2020

Olvasónk felvétele Nagyberényből a földmozgás végéről:

Köszönjük Jelentsik Szilviának!

A horvát sajtó megdöbbentő felvételeket mutat az erős földrengés helyszínéről.