Káprázatosra sikerült a hazai Red Bull Air Race búcsú

Hatalmas, ám kulturált tömeg fantasztikus látvány, elégedett szervezők és versenyzők. Ez jellemezte az első és egyben utolsó balatoni Red Bull Air Race futamot a hétvégén Zamárdiban.

Fantasztikus látványban lehetett része azoknak, akik Zamárdi felé vették az irányt a hétvégén, hogy részesei legyenek a világ legjobb műrepülő pilótáit felsorakoztató versenysorozat utolsó magyarországi futamának, ami egyúttal a Red Bull Air Race versenysorozat történetének utolsó előtti állomása is volt. A balatoni fordulóval kétség kívül méltóképpen búcsúzott a világbajnokság Magyarországtól, sőt Európától. Zamárdi a szervezés szempontjából kiváló helyszínnek bizonyult és nemcsak a megközelíthetőség miatt, hanem azért is, mert – ahogy Doromby Zoltán versenyigazgató elmondta – kevés olyan ideális helyszín van, ahol nyílt víz felett száguldhatnak a versenyzők, a nézők számára három kilométeres szabadstrand áll rendelkezésre élvezni a bajnokságot, nem beszélve arról a támogató együttműködésről, amit a házigazda Zamárdi részéről tapasztaltak a szervezők.

A balatoni helyszín a versenysorozat elitpilótáit is elkápráztatta, és a tribünön helyet foglaló külföldi szurkolók is elismerően nyilatkoztak. Egy cseh pár egyenesen lélegzetelállítónak nevezte a látványt, ahogy a tihanyi félsziget előtt száguldottak a műrepülők.

A pilótáknak egyébként az időjárás szempontjából is fordulatos futamokon egy közel 2000 méter hosszú és 500 méter széles pályán kellett megkerülniük a 25 méter magas akadályokat, azaz pilonokat, amikből összesen nyolcat építettek fel a zamárdi partszakasz előtt. A pályát a mintegy 370 kilométer per órás sebességgel száguldó műrepülők nagyjából egy perc alatt teljesítették, miközben a pilótákra 11 G terhelés hatott.

A verseny szíve az irányító torony volt, ahol a versenyigazgatóság számára az időjárás okozta a legtöbb izgalmat. A szombati erős szél mindemellett a versenyzőknek kevésbé, inkább a nézőknek, okozott gondot, vasárnap azonban ideális körülmények között, gyönyörű napsütésben zajlott a Red Bull Air Race, amitől ha nem is örökre, de egy időre biztosan el kell búcsúznia a közönségnek valamennyi kontinensen.

Kulturált tömeg lepte el Zamárdit

A szombati előfutamokra és a vasárnapi döntőre Zamárdiba érkezett tömeget nemcsak jól irányított közlekedési viszonyok fogadták, hanem kiegészítő programok sokasága is, így a légi látványosságok mellett akrobatikus fellépők, gyerekjátékok gondoskodtak a résztvevő hatalmas, ugyanakkor kifejezetten kulturált tömegek szórakozásáról.

Érdekes történet Doromby Zoltán versenyigazgatótól, hogy 2002-ben, a versenysorozat nyitánya előtt egy évvel a műrepülős bajnokság kiötlői, köztük a repülős tudást adó Bessenyei Péter és Doromby Zoltán is ott állt a zamárdi szabadstrandon, mint lehetséges hazai helyszínen. Nem is csoda, hogy a sztori végét jelentő futamon a versenyigazgatónak könnybe lábadt a szeme, amikor az irányítótoronyból végignézett a panorámás, egyszeri és egyelőre megismételhetetlennek tűnő versenypályán.

Az air race megmentette a hétvégét Zamárdiban

Örömmel tölt el, hogy ezzel a szép zamárdi versennyel búcsúztatta Magyarország a Red Bull Air Race sorozatot – mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere vasárnap este, miután tízezrek zavartalanul hagyták el a várost. Két órával a műrepülő verseny befejezte után, szépen lassan megkönnyebbült Zamárdi az autók tömkelegétől. A közlekedésben sem volt fennakadás, a légiviadalra a Balatonhoz érkezett vendégek zökkenőmentesen távoztak.

Szombaton mintegy 40 ezren, vasárnap körülbelül 60 ezren voltak kíváncsiak a Red Bull elitpilótáinak bravúros égi mutatványaira és a versenyhelyszínre, ahol a biztonságos körülmények megteremtése elsődleges szempont volt. Zamárdi városvezetője úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt napok komoly előkészítő munkát és együttműködést igényeltek a szervezők, a házigazdák és a hatóságok részéről, akik együttesen hatalmas munkát fektettek abba, hogy először is Zamárdiba kerülhessen a világhíres műrepülő verseny hazai fordulója, nem utolsó sorban, hogy olyan flottul menjen minden, ahogy azt százezer látogató megtapasztalhatta. – Maga a rendezvény tulajdonosa is elmondta nekem, hogy csodás volt a balatoni helyszín, ami a térségnek is fontos visszajelzés – hangsúlyozta Csákovics Gyula.

A polgármester hozzátette: az sem titok, hogy a szervezőkkel beszélgetve felmerült a mostanihoz hasonló műrepülő verseny szervezése a jövőben Zamárdiban. – A Red Bull Air Race megmentette ezt a hétvégét, hiszen a mostanihoz hasonló időjárásban, amikor nincs strandidő, a part szinte üres lett volna. A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően azonban a zamárdi kereskedők és vendéglátósok is extra bevételhez jutottak – mondta Csákovics Gyula, aki szerint a színvonalas szervezéshez kellett az a másfél évtizedes tapasztalat, amit Zamárdi a zenei nagyrendezvények otthonaként szerzett.

A lezárások is jól vizsgáztak, megfelelő döntésnek bizonyult, hogy az autók elől ezúttal is elzárták a parti szakaszt, ahol a vendégek biztonságban sétálhattak.