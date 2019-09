Többet érdemelne a gyümölcsfákban gazdag siófoki táj

Az egykori Siófoki Állami Gazdaság valamikori területén, annak megszűnése, majd privatizálása után vett földeket Szabó Zoltán.

A szinte végeláthatatlannak tűnő ültetvényen található Szabóék gyümölcsöse is, amely a turistaparadicsomtól nem messze terül el. – A terület jó adottságokkal rendelkezik – mondta Szabó Zoltán tulajdonos. – Annak idején a szocializmusban arra találták ki a gyümölcstermesztést, hogy ellássa a Balaton-partot. Ma már a helybeni eladás minimális, mi leginkább külföldre értékesítünk.

Almát, őszi- és sárgabarackot, cseresznyét termelnek a családi gazdaságban. A gyümölcsfák 27 hektáron magasodnak az ég felé, a legtöbb ezek közül a kajszibarack. Nem könnyű fenntartani és gazdaságosan üzemeltetni egy ekkora gyümölcsöst. – A terület öntözhető lenne – mondta Szabó Zoltán, majd egy a földből kiemelkedő fém berendezésre mutat. – Ötven éve telepítették, ezeket már rég ki kellett volna cserélni.

A családi gazdaság vezetője szerint többet érdemelne a gyümölcsfákkal tarkított siófoki táj. – Az a baj, hogy a város fel sem fogja, mekkora érték van itt körülötte – mondta a Siófruit Family Kft. vezetője. – Nincs egy kompetens ember, akivel arról lehetne beszélni, hogy utat kellene építeni. Mert nem csak a vasút másik oldalán van élet, hanem erre is. A várost övező kultúrtáj lényegesen nagyobb, mint a belterületi rész, ez mégis olyan, mintha nem is létezne.

Pedig a Szabó család birtokán modern hűtőkamra is van, ahol tárolni is tudják a gyümölcsöt. A hőmérsékletet csepegtető öntözéssel igyekeznek alacsonyan tartani az ültetvényen. – Öntözünk Balaton-vízzel is, mert itt van vízkivételi lehetőség, de tárolni kellene a vizet – vélekedett a gazdálkodó. – A Töreki tavakon valaha a törökök hajóztak, úgyhogy nem olyan elrugaszkodott dolog, hogy víztározók legyenek a Balaton körül, nem pedig leengedni télen a vizet a Sión.

Helyi gyümölcsöt vásárolni nem luxus

A kertészeti szakember szerint, – aki korábban a Fruitveb szakmai szervezet társelnöke is volt – az ágazatra ráférne némi fejlesztés, s az, hogy ne csak Szabolcsban kapjon nagyobb figyelmet a gyümölcstermesztés, hanem a Balaton mentén is.

Modernebb ültetvények kellenének, de ahhoz jobb bevételre volna szükség. – Egy gyümölcsoltvány ára manapság 8–10 euró, egy hektárra 500 fa kell, nem bonyolult kiszámolni, hogy ez már ötezer euró és ez csak egy hektár – mondta a gazdálkodó. – Egy hektár normális ültetvény, korszerű fajtával ma már 6 és 15 millió forint közötti összegből indítható el.

Ha pedig nincs bevétel, nem is kell arra számítani, hogy szépen sorakozó és gyümölcstől roskadó ültetvényeket lássunk. – Fáj a szívem, amikor kivágott gyümölcsfákat látok – fogalmazott Szabó Zoltán. – Ha nincs jó bevétel, akkor pedig ki kell vágni a fákat.

Ezért kellene felismerni a helyi embereknek, hogy helyben megtermelt gyümölcsöt vásárolni nem luxus, sokkal inkább a gazdák támogatása.