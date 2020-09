A programon kiállított járműveket, valamint a repülőgépek fedélzetét a Magyar Turisztikai Ügynökség útmutatásai alapján takarítják és folyamatosan fertőtlenítik. Zárt térben csak meghatározott létszámú látogató tartózkodhat egyszerre.

Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket is láthatnak a Ferihegyi Repülőmúzeumban; a kiállítás mellett élménybuszozást is szerveznek az Aeropark és az 1-es Terminál között – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Szombaton és vasárnap a Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK) a Közlekedési Múzeum, a Volánbusz Zrt. és számos partnere a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait vonultatja fel a repülőtéri múzeumban. Látható lesz többek között Ikarus 55-ös, Ikarus 250-es, Ikarus C56, Ikarus 955 és jobbkormányos Ikarus 480-as jármű is – olvasható a közleményben.

Mint írják, a kétnapos találkozón egy 40 járműből álló flotta mutatkozik be. A statikus kiállítás mellett mindkét napon látványos Ikarus-felvonulás zajlik az Aeropark-Vecsés-Ecser-Aeropark útvonalon.

Idén is lesz Ikarus Talkshow, ahol a szervezők bemutatják a legnépszerűbb típusok történetét és nemzetközi karrierjét. A magyar autóbuszgyártás legendás alakjaival a világsikert elért típusok születéséről, tervezéséről beszélgetnek a rendezők. Az is kiderül, hogy milyen kalandos módon sikerült egy-egy ikonikus járművet megmenteni és üzemképessé tenni az utóbbi években.

A hétvégén a Volánbusz Ikarus 55 LUX autóbusza teljesít ingajáratot a Népliget és az Aeropark között, a járatok a repülőmúzeum felé kétóránként közlekednek. Napközben az LKK autóbuszai reptérlátogatást teljesítenek, valamint sétarepülésre viszik az előzetesen regisztrált utasokat az idén 70 éves terminálról a világ egyetlen repülőképes Li-2-esére, melyet a Goldtimer Alapítvány üzemeltet. Vasárnap autós-utazós dalokkal érkezik az Aeroparkba az énekes-légiutaskísérő Józsa Tamara.

Borítókép: Ikarus 55 típus busz a Légiközlekedési Kulturális Központ és a BKV Négy korszak, hat autóbusz Malév színekben című rendezvényén az Aeroparkban, a Liszt Ferenc-repülőtérnél lévő szabadtéri repülőgép-múzeumban 2018. december 29-én