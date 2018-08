Magyar egyetemisták nyerték az amerikai szoftverfejlesztő versenyt

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztatása szerint a Global Legal Hackathon kiberbiztonsági verseny első fordulóját a világ minden táján egyszerre, 40 helyszínen tartották, több mint 600 csapat részvételével, melyek közül végül csak 14-en juthattak be a New York-i döntőbe.

A szakmai zsűri 48 órát adott a csapatoknak egy olyan szoftver kifejlesztésére, amely megváltoztathatja a jogi szektor működését.

Az egyetlen európaiként döntőbe jutott magyar csapat tagja volt Bihary Gergely, Lakatos Péter és Elődi Márton mérnök informatikus, Danóczy Bálint közgazdász, Bihary Dániel jogász és Nagy Kristóf dizájner hallgató.

EU's #GDPR takes effect in a matter of weeks! Regulators like @Buttarelli_G say the “old approach is broken and unsustainable," calling for a new era in #DataProtection. Hungary's @revealu_ is working towards this goal, too. Here's how: https://t.co/xzuOAs4dEw pic.twitter.com/BFUJjVVxze

— Global Legal Hackathon (@worldhackathon) May 3, 2018