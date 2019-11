Már perlik is a vegánok a húsmentes hamburgert

Keresetet nyújtott be egy amerikai vegán a Burger King ellen, mert szerinte a cég nem egyértelműsíti, hogy a nagy dérrel-dúrral beharangozott húsmentes Whopperükbe kerülő szójapogácsát a hústartalmú hamburgertől elkülönítve, másik grillsütőn készíti-e. A kereset indoklása szerint, ha nem automatikuson egy másik grillsütőn készül a vegán hamburger, akkor egyáltalán nincs arra garancia, hogy a vegánok által megrendelt ételben valóban nincsen semmiféle állati eredetű tápanyag – írja a V4NA.

A keresetet benyújtó vegán, Philipp Williams Atlantában rendelt egy „impossible burgert” (Magyarországon Rebel Whopper néven forgalmazzák) és hiába kérdezte az étterem dolgozóit, hogy automatikusan elkülönítve készítik-e a húspogácsáktól az ő ételét, nem kapott egyértelmű választ.

Uh oh…A class action lawsuit has been filed against Burger King after a group found issue with the vegan burgers being cooked on meat-smeared grills. https://t.co/xVKJmCrTxE

