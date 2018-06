Megkapta a brit királyi légierő első F-35B típusú vadászgépeit

A lopakodó technológiájú gépek az amerikai tengerészgyalogság dél-karolinai támaszpontjáról szálltak fel, és útközben, az Atlanti-óceán felett a brit királyi légierő (RAF) egyik légi utántöltő repülőgépéről töltöttek újra, majd nyolcórás út után a kelet-angliai Norfolkban működő Marham RAF-támaszponton szálltak le.

Nagy-Britannia összesen 138 F-35-ös vásárlására vállalt kötelezettséget, és közülük 48-at megrendelt a gyártótól, a Lockheed Martin amerikai repülőgép- és hadiipari csoporttól. A Lockheed Martin tájékoztatása szerint az F-35B változat egy-egy példánya jelenleg 122 millió dollárba kerül.

A típus F-35A változatát a világon először Izrael alkalmazta éles bevetésen. Amikam Norkin vezérezredes, az izraeli légierő parancsnoka a múlt hónapban, egy katonai konferencián felfedte, hogy a gépek két bevetésen is részt vettek, de azt nem részletezte, hogy hol.

Nagy-Britanniának évek óta most van először ismét olyan harci repülőgépe, amely képes függőleges irányú fel- és leszállásra, és amely repülőgép-hordozóról is bevethető. A pénzügyi válság idején hatalmasra duzzadt költségvetési deficit leszorítását célzó takarékossági program jegyében 2010 óta kivonták a hadrendből és leszerelték a királyi haditengerészet korábbi zászlóshajóját, az Ark Royal repülőgép-hordozót, több más hadihajóval és a hordozókról helyből felszállni képes Harrier harci gépekkel együtt. Az Ark Royal leszerelése óta Nagy-Britanniának nincs repülőgép-hordozó kapacitása, és a Harrierek kivonása óta, az első F-35-ösök szerda esti megérkezéséig nem voltak helyből felszállni és függőlegesen leszállni képes harci repülőgépei sem.

Jelenleg két új repülőgép-hordozó van építés alatt, a Prince of Wales, valamint a Queen Elizabeth. Az F-35-ösöket majd ezekre telepítik. A Queen Elizabeth hordozót II. Erzsébet királynő már négy éve hivatalosan felavatta a kelet-skóciai Rosyth hajógyárában, de a 70 méter széles, 280 méter hosszú, 65 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó csak tavaly kezdte meg a tengeri próbaüzemelést, és várhatóan 2023-ra állhat hadrendbe. Ez a legnagyobb hadihajó, amelyet Nagy-Britanniában a brit királyi haditengerészet számára valaha is építettek. A még épülő Prince of Wales ugyanilyen méretű lesz. A két hajó gyártási költsége egyenként 3,1 milliárd font (1130 milliárd forint).

Borítóképünk illusztráció. Rajta az amerikai légierő egyik F-35B típusú harci gépe egy japán légi bemutatón.

Fotó: AFP / The Yomiuri Shimbun