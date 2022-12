Megnyitott szombaton a jégpálya Balatonbogláron. Az érdeklődők találkozhattak a Mikulással, Süsüvel, a sárkánnyal, a hokis gyerekek bemutatót tartottak és a fővárosból érkező műkorcsolyázók is bemutatkoztak.

Bárki nézheti élőben, hogy mi történik épp a jégpályán.

A pályát üzemeltető Vécsei Mihály elmondta: idén újdonságként kéthetente kézműves programot is szerveznek a pálya mellett. Első alkalommal, szombaton mikulásokat készítettek a gyerekek. A jégpálya mellett üzemelő Boglárka Bisztró területén üzemel a korcsolyakölcsönző, ahol 27-es mérettől egészen a 47-esig mindenféle méret megtalálható, így bárki korcsolyát húzhat és kipróbálhatja magát a jeges sportban.

Természetesen lehetőség nyílik korcsolyaélezére és korcsolyaoktatásra is. A nyitó napon forró almalé mellett forralt borral és lángosgolyókkal is várták az érdeklődőket. Többféle programot is terveznek, lesz jeges limbóverseny, és szilveszteri bulit is szerveznek. Edzéseket is tartanak, a Balatoni Bocsok jégkorongcsapata vasárnaptól már hazai pályán gyakorolhat az U8-as és az U10-es korosztályban.

Lellén is megnyitott a jégpálya

Szombaton kezdődött az adventi vásár Balatonlellén a BL Yacht Clubban, ahol a déli téli Balaton első jégpályája is található. Gyorsan felkerültek a korcsolyák a lábakra szombaton Balatonlellén. Mindenki a műjégpályát szerette volna kipróbálni. – Budapestről jöttünk, már nem először vagyunk itt, a család apraja-nagyon nagyon élvezi a téli kikapcsolódást – mondta el Kovács Ferenc, aki két gyermekével és feleségével korcsolyázott. A műjégpályát 2016-ban nyitották meg először, elsőként a Balaton régióban. A helyi lakosok lakcímkártyával ingyenesen használhatják. A vízre épített szaunába is sokan melegedtek a hétvégén.

A BL Yacht Clubban ki lehetett volna tenni a megtelt táblát szombaton. A GasztroPikniken nyolc balatoni étterem és két cukrászda kínálta különleges finomságait. Népszerű volt az óriás velős pirítós és a sütőtökös rizottóval tálalt mangalicaszűz is. Hozzá pedig helyi újborokat, pálinkákat és pezsgőket is lehetett kóstolni. A legkisebbeket kézműves foglalkozásokkal és gyerekjátékokkal várták. Közel harminc kézműves árus kínálta szebbnél szebb portékáit.

Tóth Balázs, a BL YachtClub vezetője elmondta: Balatonlellén több mint tíz éve dolgoznak azért, hogy a Balaton egy egész évben lüktető turisztikai desztináció legyen. Idegenforgalmi adóbevételük hatvan százalékát a főszezonon kívül termelik ki. Idén is nemes célja gyűjtöttek a fesztiválon. – A GasztroPikniken minden eladott adag étel árának egy része egy helyi kötődésű, ritka születési rendellenességgel született, kétéves kisfiú megsegítésére megy, a VII. Mikulás Regatta nevezési díjának egy része a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Rupert nevű mentőhajójának felújítási alapjába kerül – sorolta a főszervező. A rendezvényen csokoládéval is lehetett fizetni, amit Füred Kapitány segítségével a Mikulásgyárnak juttatnak el.