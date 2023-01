1. Öltözzünk szárazon, ne csak melegen!

Jeff Galloway korábbi futóolimpikon úgy véli, az átizzadt futóruha több hátránnyal is jár, többek között hamar fázni kezd benne az ember, sőt fokozza a hipotermia (kihűlés) kockázatát. Ezért bármilyen furcsán hangzik is, kerüljük a pamutból készült ruhaneműt, és inkább vegyünk fel műszálas termékeket, amelyek nehezebben nedvesednek át.

Milyen a hatékony réteges öltözködés?

Alsó réteg: vékony műszálas ruhadarab

Középső réteg: gyapjúból készült ruhadarab

Legfelső réteg: vízálló ruhadarab

2. Öltözködjünk rétegesen!

Nem elég, ha olyan ruhát veszünk fel, amely könnyen beszívja az izzadságot. A réteges öltözködés lehetővé teszi, hogy a meleget bent, a ruha alatt tartsuk, míg a nem kívánt természeti elemeket kívül (eső, hó, szél).

3. Csakis színeset!

Lehet, hogy a fekete szín a menő, de a színes sportruházatnak számos előnye van vele szemben. A téli ködben vagy szürkületben nehezebben vesznek észre bennünket a járművezetők, ám sárga, zöld vagy világoskék ruhában jobban láthatóvá válunk. Főként olyankor fontos ez, ha az úttest szélén vagy közvetlenül mellette futunk. Ha van rá lehetőség, szerezzünk be hordozható, ruhára csíptethető villogó lámpát is, amely növeli láthatóságunkat.

4. Végvári védelem

Mindenki tudja, hogy a vér a szívtől távolodva egyre vékonyodó ereken át jut el szervezetünk különböző pontjaira, így a szívtől távol eső végtagokban, valamint az orrban és a fülben kevesebb a vér. Emiatt ezek a testrészek hamarabb kihűlnek, a legrosszabb esetben pedig le is fagyhatnak. Ezért elengedhetetlen a sapka, a homlokpánt, a kesztyű és a vastag zokni használata, de csakis gyapjúból vagy műszálból készültet vegyünk fel!

A férfiak különösen ügyeljenek arra, hogy az alsónadrágjuk meleg anyagból legyen!

5. A bőrünkre is vigyázzunk!

Nyáron főként az ártalmas UV-B-sugarak, télen a száraz levegő miatt óvjuk bőrünket. Sportolás közben a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel mellett ügyeljünk arra is, hogy kenjünk hidratálókrémet a bőrünkre. A különösen érzékeny testrészekre, mint amilyen az orrhegy, az orrlyuk vagy a fül, tehetünk vazelint is.

A napsugarak – bármilyen meglepően hangzik is – télen is veszélyt jelenthetnek, hiszen az ember bőre a leghidegebb napsütéses időben is könnyen leég. Azt sem árt tudni, hogy a hó az UV-B-sugarak 80 százalékát visszaveri, így a leégés kockázata még nagyobb, ha havas tájon sportolunk. Ezért hideg, napos időben sportolás közben hordjunk napszemüveget, és kenjük be bőrünket napvédő krémmel.

