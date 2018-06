Fedezze fel pár világhírű történet vadregényes helyszínét!

Vannak irodalmi alkotások, amelyek képzelet szülte helyeken játszódnak, és vannak, amelyek helyszíneire ma is ellátogathatunk.

Egy mondahőssel osztja meg kastélyát…

A dániai Helsingørben található a Kronborg-kastély, ahol a történet szerint Hamlet, a Shakespeare-dráma királyfija élt. Az épületet sokáig kaszárnyának használták, így a helyszínen először az ott szolgáló katonák adták elő a darabot 1816-ban, az író halálának 200. évfordulóján. Az alatta lévő kazamatákban „pihen” Holger Danske, az egyik dán mondahős szobra is, akit Andersen meséje tett ismertté. A legenda szerint Danske feléled, ha az országot veszély fenyegeti – írja a Fanny magazin összeállítására hivatkozva a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

A romantika bölcsője

Bath egy délnyugat-angliai fürdőváros, amely már az 1800-as évek elején is vonzotta a turistákat. Hosszú ideig tartózkodott a településen például Jane Austen, akit annyira megihletett a hely, hogy itt játszódik több regénye, például a Meggyőző érvek vagy A klastrom titka is. A fürdővárosba ellátogatók megnézhetik a Jane Austen-központot, ahol viaszbábuk segítségével megelevenedik az írónő világa, kosztümös idegenvezetők mesélnek a város és a művésznő kapcsolatáról, és egy csésze kávét is elfogyaszthatnak a hagyományos berendezésű teaszobában.

A regény mentette meg

A párizsi Notre-Dame a világirodalom egyik legismertebb regényének színhelye. Victor Hugo templomi harangozójának, Quasimodónak a története filmen és mesefilmen is megelevenedett már. Az 1831-ben megjelent A párizsi Notre-Dame című híres regény azonban nem csupán azoknak fontos, akik szeretnek olvasni, sokat köszönhetnek neki a jelenkor turistái is. A helyiek ugyanis, mielőtt a szerző „pártfogásába” vette volna, mostohán bántak a francia forradalom során erősen megrongálódott épülettel, kifosztották, sőt, építőanyagnak kiárusították.

Már-már zarándokhely

A Harry Potter-rajongók előtt nem ismeretlen a londoni King’s Cross pályaudvar neve, ahol a varázslótanoncok felszállhatnak a Roxfortba induló vonatra. A művek sikerét látva a vasútállomáson valóban kialakítottak egy 9 és 3/4-ik vágányt, ahol a rajongók fotózkodhatnak. Érdekesség, hogy a Piton professzort alakító Alan Rickman színész halálakor többen itt helyezték el virágaikat.

Borítóképünkön egy színész Hamletet alakítja a dániai Kronborg-kastély udvarán.

