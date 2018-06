Így nézhet ki úgy, mint egy élsportoló

A profi sportolóknak a kemény edzésterv mellett a szigorú étrendet is be kell tartaniuk. Mi a titkuk? Ha megfogadjuk az alábbi tanácsokat, mi is úgy nézhetünk ki, mint ők – természetesen mindez nem megy egyik napról a másikra.

1. Ne hagyjuk ki a reggelit! A reggeli a nap legfontosabb étkezése. Azok, akik nem reggeliznek, sokkal többet esznek a nap folyamán. A vércukorszint reggel alacsony, ezért muszáj szénhidrátot, fehérjét enni: pirítóst, tojást, bacont, teljes értékű gabonát, gyümölcsöt. Ha eddig nem reggeliztünk, akkor nem muszáj ezekkel a nehéznek tűnő ételekkel kezdeni, de jó, ha edzés előtt megiszunk egy pohár narancs- vagy almalevet, és eszünk néhány szelet pirítóst mellé – javasolja a csupasport.hu összeállítása. 2. Hidratáljunk! Ne csak edzés közben igyunk vizet, hanem egész nap ügyeljünk a folyadékbevitelre. A víz rendkívül fontos a szervezet számára, megkönnyíti az emésztést, szállítja a tápanyagokat, feltölti a szöveteket, ízületeket. Ügyeljünk arra is, hogy a megfelelő folyadékmennyiséget ne cukros üdítőkkel vigyük be a szervezetbe. Sportitalokat ihatunk, de ajánlatos azokat is vízzel hígítani. 3. Felejtsük el a gyorséttermeket! Ha a legjobbak akarunk lenni, ki kell iktatnunk az étrendünkből a gyorséttermi felhozatalt. Nem szabad pizzát, hamburgert, sült krumplit fogyasztanunk. Ezek mind olyan ételek, amelyek hosszútávon ártalmasak. 4. Együnk vasban gazdag ételeket! A vas fontos nyomeleme a szervezetünknek. A nőknek naponta tizenöt milligrammra, a férfiaknak tíz milligrammra van szükségük. Szakértők szerint a nőknél gyakrabban jelentkezik a vashiány, és ez növeli a sérülések kockázatát. Együnk minél több magas vastartalmú ételt, például spenótot, vörös húst, zabpelyhet, lenmagot. 5. Vezessünk étkezési naplót! Tervezzük meg mindig, hogy mit eszünk, így könnyebben kiküszöböljük a buktatókat. Ajánlatos már vasárnap az egész jövő heti étkezéseenket megtervezni. 6. Ne diétázzunk! A legnagyobb hibát sok hobbisportoló elköveti: csökkenti a kalóriabevitelt annak érdekében, hogy fogyjon. A szénhidrát nem az ellenségünk, csak tudni kell, hogy mennyit ehetünk belőle. Jó minőségű szénhidrátokra igenis szükségünk van. Ha a test nem jut elegendő kalóriához, akkor az izomból, lebontás útján veszi el azt. 7. Töltsünk vissza! Ha befejeztük a nagy intenzitású edzést vagy versenyt, akkor harminc percen belül fogyasszunk valami fehérjét szénhidráttal keverve, így például csokis tejet. Ezzel csökkentjük az izomfájdalmat, a fáradtságot, és segítjük a regenerálódást. Ha nem szeretjük a tejet, akkor sovány sajtot is ehetünk, vagy szendvicset tojással és sovány hússal. 8. Együnk rendszeresen! A sportolóknak kiegyensúlyozott étrendjük van. Ha sportolunk, együnk gyümölcsöket, zöldségeket, gabonaféléket, magvakat és fehérjét is. Étkezzünk változatosan és rendszeresen, naponta öt-hat kis adag ételt vegyünk magunkhoz. Borítókép: Shutterstock HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS