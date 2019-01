Nem biztos, hogy télen kell a legtöbb vitamin

Tény, hogy több száz olyan vitamin van, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára. Fontos kérdés, azonban, hogy szükségünk van-e arra, hogy tabletták formájában pótoljuk? Magyarországon erre csak a D vitamin esetében van orvosi ajánlás.

A legtöbb táplálkozási szakértő egyetért azzal, hogy azok számára, akiknek valamilyen hiánybetegsége van, ételallergiájuk vagy más betegségük miatt felszívódási zavarokkal küzdenek és nem tudnak minden vitaminból megfelelő mennyiséghez jutni, érdemes vitamint szedniük – olvasható a Vasárnap Reggel cikkében. Vannak olyan speciális egyéni helyzetek is, amikor ez, egy stresszesebb életszakaszban, várandós anyáknak, szigorú diéta, vagy dohányzás esetén indokolt lehet. Megfelelő és kiegyensúlyozott táplálkozás, pihenés és rendszeres testmozgás mellett azonban semmi szükség az összes vitamin pótolni.

Kiegyensúlyozott táplálkozás?

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az embereknek inkább a változatos, tartalmas és kiegyensúlyozott táplálkozással lenne ideális javítani a vitaminellátottságukon. „Valóban sokkal jobb, ha a vitaminok és más vitaminszerű anyagok, amire a szervezetnek szüksége van, táplálékokkal kerülnének a szervezetünkbe – mondta Keresztes Margit, a Szegedi Egyetem biokémikusa.

Tömegtermelt élelmiszerekből, gyorsételekből és feldolgozott élelmiszerekből azonban aligha juthatunk hozzá a megfelelő vitaminokhoz.

Ahhoz, hogy a táplálkozással ezt elérjük, sokkal több rostot, naponta 30-40 dkg zöldséget és gyümölcsöt kellene megennünk, rengeteg leveles zöldséget, hajtást, csírát, magvakat kellene elfogyasztanunk. Ha mindez így lenne, biztosan nem lenne a felnőtt lakosság fele túlsúlyos. Addig azonban, amíg valaki nem táplálkozik ennyire tudatosan, jól teszi, ha bizonyos vitaminokat akár tabletta formájában is magához vesz.”

Tablettából is hasznosul

Az vitathatatlan tény, hogy ha valaki táplálékkal veszi fel a vitaminokat, azokkal együtt más bioaktív anyagokhoz, enzimekhez koenzimekhez, flavonoidokhoz, a táplálékokban meglévő egyéb oxidáló, redukáló hatású anyagokhoz is hozzájut. Ezekre a kémiai anyagokra is szükség van és befolyásolhatják a vitaminok viselkedését, akár hasznosulását is a szervezetben, ezért ideálisabb természetes formában hozzájutni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szintetizált vagy a mesterségesen előállított vitaminok ne lennének jók a szervezetünk számára. Ezek is teljesen megbízhatóak és hatásosak.

Ilyenkor télen, mivel kevesebb friss zöldség és gyümölcs van, érdemes ezeket használni, de nemcsak az évszak a meghatározó. A fizikai igénybevétel, de az idegi feszültségek és a káros szenvedélyek, leginkább a dohányzás is megnövelhetik a szükségletet.

Az igazi aduász: a C-vitamin

A kétségtelen, hogy egy egészséges embernek nem érdemes vitamint szedni vitaminnal, felesleges multivitaminokat vásárolnia.

A vitaminokról is lehet azonban ugyanannyira személyre szabott módon dönteni, mint a gyógyszerszedésről. Ebben segíthet a háziorvos vagy a gyógyszerész is, ha az élethelyzetüknek megfelelően tanácsot kérünk.

Van azonban olyan vitamin is, amit mindenkinek jó szedni. „A C és a D vitaminok ilyenek – mondta Keresztes Margit. – A C vitaminról például Szengyörgyi Albert azt mondta, hogy úgy kéne otthon állnia a kamrában, mint a lisztnek és korlátlanul lehetne enni belőle. Ez valóban így van. Az ember, az emberszabású majom és a tengerimalac azok az élőlények, amelyek nem képesek szintetizálni a C vitamint, mert az egyik enzim nem megfelelően működik a szervezetünkben. Éppen ezért szükséges, hogy ezt bejuttassuk. Ilyenkor, télen a savanyú káposzta, a citrusfélék, a kivi, a hagyma, a cékla, a paprika tartalmazza természetes formában is.

A korábban ajánlott napi szükséglet hivatalosan 60 mg, és ehhez még hozzá is jut a szervezet a táplálkozással, de kutatások ma már azt bizonyítják, hogy ez kevés. 200 mg-ot, de akár többet is érdemes szedni belőle, fertőzések idején, megfázásos állapotban, pedig akár a sokszorosát is.

Lehetetlen túladagolni és az is kiderült már, hogy a vesét sem terheli meg a nagyobb dózis.”

A D-vitamin örök divat lesz nálunk

Időről időre fellobbannak különböző divatos vitaminok. A D-vitamin is ilyen az elmúlt években, úgy tűnik azonban, akárcsak a C-vitamin, ez is örök divat lesz és nem véletlenül beszélnek róla ennyit.

A Semmelweis Egyetem felmérése szerint pedig a magyarok 95 százaléka tél végére D-vitaminhiányossá válik, éppen ezért novembertől áprilisig nemcsak a gyerekeknek, a felnőtteknek is fontos szedni

– erre a többi vitaminnal ellentétben orvosi ajánlás is van hazánkban. „A csontképződés mellett az immunrendszerre is jó hatással van és bizonyos daganatok megelőzésében is fontos szerepet játszik – mondta a biokémikus. – Naponta 1000 vagy két naponta 2000 egységnyit érdemes belőle szedni. Nem kell aggódni, túladagolásához ennek a mennyiségnek a sokszorosa kellene.”

Multivitamin? Az meg kinek jó?

A biokémikus szerint általános vagy multivitamin készítmények helyett sokkal jobb monovitaminokat használni. Vagyis a személyes igényeknek megfelelően csak azokat a tablettákat és kapszulákat szedni, amire szükség van. Ártani persze nem ártanak, de minek megvenni, ha nincs rá szükség? „Várandósság idején a folsav mellé minden vitaminból nagyobb adag kell, olyankor érdemes ilyen készítményt választani, de a terheseknek vannak külön összeállított magzatvédő vitaminok – mondta Keresztes Margit. – Esetleg hosszabb betegség után, a lábadozás időszakában tudom elképzelni, hogy valóban szükséges. Amúgy azért sem szerencsés, mert a különböző vitaminok, ásványianyagok megváltoztatják egymás hatását, felszívódását.

A magnéziumot, kalciumot, vasat tartalmazó készítmények befolyásolhatják egyes vitaminok felszívódását, hiába van a készítményben benne a napi adag, nem kerül annyi a szervezetünkbe.

A gyerekek számára készített szirupok egyébként jobban felszívódnak, felnőtteknek is praktikusabb ezt választani a multivitaminokból.”

Az sem mindegy, mikor eszi meg

Nemcsak a gyógyszereket, a vitaminokat sem mindegy, mikor és hogy vesszük be. Van, amelyik üres gyomorban, van amelyik táplálékokkal együtt hasznosul leginkább – hasznos lehet utánanézni.

A legtöbb vitamint a reggeli étkezés előtt, vagy után pár órával érdemes bevenni, ilyen a : C, E, D, B-komplex, vas és multivitaminok.

A vízoldékony vitaminok esetében fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet is igyunk hozzá, a zsírban raktározott vitaminok pedig akkor hatékonyak leginkább, ha elegendő zsiradék van a szervezetünkben a hasznosulásukhoz.

Jól nézze meg, hol vásárol!

Amennyiben egy vitamin vagy multivitamin-készítmény gyógyszer és forgalomba hozatali engedélyt kapott az Országos Gyógyszerészeti Intézettől, megbízhatunk a minőségében, mert standardizált, ellenőrzött helyszínen gyártották, a gyártási, szállítási, tárolási körülményeit folyamatosan ellenőrzik. Ha azonban bizonytalan eredetű, nem rendelkezik OGYI-T-számmal, már gyengébb szabályozók vonatkoznak rá. A forgalmazás helyszíne is sokat elárulhat,

legjobb, ha patikában vásárolunk és az is aranyszabály, hogy minél több összetevőt tartalmaz egy táplálékkiegészítő, annál nagyobb eséllyel fordul elő, hogy valamelyik összetevőjéből túl sok, vagy túl kevés lesz benne.

Fontos tudni azt is, hogy az európai élelmiszerbiztonsági rendszer rendkívül szigorú, így az itt gyártott vitaminok és étrend-kiegészítők sokkal megbízhatóbbak. A nagy múltú, vagy hazai, tehát utolérhető, cégek termékeiben kisebb eséllyel csalódunk.

Mi van, ha… Dohányzik? A cigarettázók szervezete kevésbé képes felvenni és megtartani is a tápanyagokat. Főleg a C-vitaminnal lehetnek gondjaik. Egyetlen cigi 25 mg-ot semmisít meg, így a napi bevitelt fontos a sokszorosára emelni. Az E és az A-vitamint is érdemes időnként pótolni és a magnézium is jót tehet. Antibiotikumot szedett? Ilyenkor a pre- és probiotikumok segíthetnek, hogy a bélben élő baktériumflóra minél hamarabb magához térjen. A kefir és a B vitaminok is jót tesznek ilyen helyzetben. A bacilusaink jóléte számtalan ok miatt fontos, például, a vitaminok felszívódása és a jó immunrendszer miatt is. 60 felett jár? Ilyenkor a tápanyagok felszívódása már kevésbé lehet hatékony, ezért a B-vitaminok pótlása hasznos lehet. Kalcium, D-vitamin és az E-vtamin is jól jöhet, a csontok és az izomtömeg megtartásához. A rendszeresen szedett gyógyszerek miatt, a vitaminokat is érdemes orvosi felügyelet mellett szedni. Nagy stresszben van? Amikor komoly mentális megterhelést kell elviselni, munkahelyi elvárások, családi gondok, vagy gyász miatt, több magnéziumra, cinkre és C-vitaminra lehet szüksége a szervezetnek. Az ilyen helyzetben, nyolc hét után hiányállapotot mértek kísérletek során. A B vitaminok is hasznosak lehetnek ilyenkor. Kitartóan fogyókúrázik? Ha, igen, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy szervezete hozzájusson minden fontos anyaghoz, ami szükséges. Ha kevés zsírt fogyaszt, omega-3 zsírsavakat tartalmazó készítményeket is szedjen a vitaminok mellé. A diétához a króm és az L-Karnitin lehet segítség, ha sportol is a fogyás érdekében. Nem eszik naponta zöldséget? Sokkal kevesebb zöldséget eszünk, mint amennyit kéne. Napi öt adag és 40 deka lenne az ideális, a többség azonban hetente fogyaszt ennyit. Nemcsak a vitaminok, elővitaminok, a rostok, flavonoidok miatt fontosak, de fokozzák az anyagcserét is. A C-vitamin pótlása többek között ezért is fontos.

