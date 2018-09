Utcai táncolásra hívja az országot a séf és az édesanya

A tánc mindenkié – ezt bizonyítja a Let's groove csapata, amikor közös mozgásra hívja az embereket. A közösségi tánc felszabadító erejéről és a nyáron elindult táncőrület következő állomásairól Gönczi Dorka ötletgazda és Czigléczky Tibor séf beszélt egy tévés interjúban.

Kisfia születésnapján pattant ki az ötlet Gönczi Dorka fejéből, és kiírta közösségi oldalára, ha valakinek van kedve táncolni, tartson vele. Néhány óra leforgása alatt százhuszan csatlakoztak a kezdeményezéséhez – árulta el a családanya az Echo Tv Kultúrklub című műsorában.

A Let’s groove csapatának vezetője elmondta, azért találta ki a közösségi táncot, hogy állandóan mobiltelefonozó gyermeke szánjon végre az édesanyjára legalább egy órácskát úgy, hogy együtt megtanulnak egy koreográfiát. Olyan nagy sikere volt a fiatalabb nemzedéknél az ötletnek, hogy most már a harmadik tánc betanulásánál tartanak és a következő flashmobra készülnek.

Czigléczky Tibor már a közösségi oldalon találkozott a kezdemnyezés videójával, amelyen a budapesti Szabadság-hídon ropták a táncot az emberek. Úgy érezte, jó lenne részt venni a dologban. Igazán az fogta meg, hogy hétköznapi emberekről van szó, akik nem profi táncosok, viszont „mernek bohócot csinálni magukból”. – Nekem is van egy ilyen oldalam, meg merem mutatni, ki merem próbálni magam, arról nem is szólva, hogy mozgáskultúrát ad az embernek és a kondíciót is javítja – mondta a séf.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szervezők elárulták, számos megkeresést kapnak nemcsak a fővárosból, hanem vidékről is arra, hogy mozgassák meg az embereket, így a következő hetek is be vannak már táblázva nekik.

Mert hogy mi történik egy ilyen eseményen? – Próbálunk, táncolunk, fölvesszük videóra, hogy mindenki visszanézhesse magát, és mindeközben szerelmek születnek, barátságok kötődnek, a résztvevők tánctanárokra, a tánctanárok pedig tanítványokra találnak – mondta el az ötletgazda.

Borítókép: Facebook