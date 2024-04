Kálmán Péter magyarországi fellépései mellett folyamatosan járja a világot: hét évig volt vezető szólistája a Zürichi Operának és nagy sikerrel lépett fel többek közt a Glyndebourne-i Fesztiválon, a párizsi Théâtre des Champs-Élysées-ben, a Monte-carlói Operaházban, a Genfi Nagyszínházban, a Salzburgi Ünnepi Játékokon, a Theater an der Wienben és a Seattle-i Operában, a következő évadban pedig a londoni Királyi Operaházban és a New York-i Metropolitanben is debütál Bartolo szerepében