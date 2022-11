Somogy megyében hétfőn is hasonlóan telik időjárási szempontból a nap. A reggeli kiterjedtebb köd ritkul, zsugorodik, elszórtan feloszlik és derült, valamint szürke ködös területek váltják egymást akár kis távolságon belül is. Az északnyugati irányú szélcsatornában megélénkülhet adélkeleti szél, így ott nagyobb eséllyel süthet ki a nap. Éjszaka a Dunántúl keleti részein tovább élénkül a szél, és a Dunántúl felett vastagszik a frontfelhőzet. Keleten inkább a ködös, szélcsendes idő lesz a jellemzőbb.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 2,

hétfő délután 7,

kedd reggel 0 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden és szerdán is megmarad a kettősség hazánkban. Ködös, szürke, illetve erősen felhős területek váltakoznak. Tartósabb napsütés viszont már nem valószínű. Számottevő csapadék nem hullik, de nyugaton elszórtan előfordulhat kisebb eső, szerdán az Alpokalján havas eső.

- Csütörtökön és pénteken is sok felhő, elszórtan kisebb esők jellemzik időjárásunkat. Pára- illetve ködfoltok továbbra is lehetnek, de kiterjedtebb ködnek kicsi az esélye. Rövid időszakokra kisüthet a nap.

forrás: met.hu köpönyeg.hu windy.com