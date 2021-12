Mindkét keze és lába is gipszben van annak a férfinak, akit két kutya támadott meg hétfőn délután Holládon – tájékoztatott a 68 éves férfi testvére. Tordai Judit elmondta: még nem tudni, hogy testvére teljesen fel fog-e épülni, a kezelőorvosa tájékoztatta, hogy egy ütőeret is elharapott az egyik állat. Hozzátette: a kutyák továbbra is a tulajdonosnál vannak, ezért ügyvédjük a jegyzőhöz fordul, hogy a két staffordshire terrier keveréket vigyék el. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: az állattartót előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.