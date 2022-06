Variációk egy rablásra címmel Fándly Csaba és Benedek Dániel, a kaposvári Csiky Gergely Színház művészei is közönség elé léptek. A rendezvény résztvevőit Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója is köszöntötte, s az utasok a 2022-es hajózási szezonban már több helyszínen is találkozhatnak a bűnmegelőzési programokkal.

Jávorszkiné Molnár Magdolna alezredes, az SMRFK bűnmegelőzési osztályvezetője hangsúlyozta: fontos, hogy a nyaralók és a hajókon utazók egyaránt tegyenek meg mindent az értékeik védelméért. A somogyiakon kívül az ország távolabbi részeiből is sokan jönnek pihenni a nyáron Balaton-partra, s ilyenkor is szükség van az alapvető biztonsági szabályok betartására.

– Érdemes értékmegőrzőt használni, s a nyaralók ne hagyjanak a lezárt gépkocsiban laptopot, mobiltelefont vagy készpénzt – emelte ki az alezredes. – S a tóparton vagy kirándulás során is ügyeljünk holminkra.

Elhangzott: folytatódik a somogyi útlevélprogram. A helyszíneken egy-egy pecsétet kaphatnak a résztvevők, s akik hármat összegyűjtenek, azok a szeptemberi sorsoláson ajándékot nyerhetnek.