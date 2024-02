Munkatársaik 2020-tól tartó megfigyelésük alapján 103 baleset-halmozódási helyet találtak, közölte a Magyar Közút Zrt. Ebből 43 veszélyes hely lakott területen belül található, a többi 60 azon kívüli útszakasz. A 103 útszakaszból 79-et baleseti gócpontként tart nyilván az elemzésük. A legveszélyesebb főutak között nem található somogyi, sem az M7-es, sem a 7-es főút nem kockázatos ilyen szempontból. Azonban az alsórendű utak listáján feltűnik egy somogyi, a Som közelében lévő útszakasz a huszadik helyet szerezte, mert 2020 és 2022 között hat baleset is történt itt, lakott területen kívül. A balesetek súlyosnak bizonyultak. Információink szerint a somi útszakasz felülete eső után kifejezetten csúszóssá válik, ez okozhatja a balesetek halmozódását.

Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy nyilvántartanak-e az átlagnál veszélyesebb útszakaszokat, vannak-e baleseti gócok Somogyban. Válaszuk alapján illetékességi területén ilyen baleseti gócpontok nem alakultak ki. Ennek megőrzésén dolgozva a közlekedési szakemberek a baleseti helyzet alakulását folyamatosan monitorozzák. Azokon az útszakaszokon, ahol rövidebb idő alatt több baleset is történik aktívan, a közúti ellenőrzések fokozásával is beavatkoznak.

Tavaly a súlyos személyi sérüléssel járó balesetek száma meghaladta a 140-et, a könnyű sérüléssel végződőké a 260-at, halálos kimenetelű pedig 10 történt. Az előző évhez képest súlyos sérüléssel járó balesetek száma kis mértékben emelkedett, de a könnyű sérüléses balesetek száma jelentősen több mint 60-al csökkent. 2023-ban összesen 50-nel kevesebb személyi sérüléses balesetet regisztráltunk, mint az azt megelőző évben. Az ittas járművezetők által okozott balesetek száma, illetve aránya is szintén csaknem a felére esett 2022-höz képest. A balesetek kevesebb mint 6 százalékáért volt felelős az alkoholfogyasztás. A halálos balesetek száma a 2021-es évhez képest a felére csökkent tavaly. Az idén januárban több mint 30 személyi sérüléses baleset történt, köztük három súlyos, és egy halálos kimenetelű is.

Gyorshajtás vezeti a listát

Az összes somogyi baleset között leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás, amit az elsőbbségi szabályok, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. Jelentős arányt képvisel továbbá az ittas járművezetés is, itt azonban meg kell jegyezni, hogy 2024 januárjában ilyen baleset nem jutott a hatóság tudomására. Hangsúlyozták, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása drasztikus hatással van. Somogyban a közlekedési ellenőrzések az év teljes időszakában folyamatosak, az autópályákon, a főutakon és a forgalmas közlekedési csomópontokban egyaránt. Az országos közlekedésbiztonsági kampányokban is részt vesznek, és szinte egyedülálló módon, az erőiket koncentrálva olyan közlekedési razziákat is tartanak, ahol egyszerre civil gépjárművekkel és drónokkal szűrik ki a szabálytalankodókat a többi közlekedő biztonságának érdekében.