A tűzoltókat számos alkalommal riasztották szabadtéri tüzek oltásához. A somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői tájékoztatása szerint Hedrehely, Nemesdéd és Mezőkomárom külterületén valamint Segesden is az aljnövényzet kapott lángra, amelyet a környékbeli tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek, így a tűz a lakott területet nem érte el.

Kigyulladt egy lakatlan vályogház péntek délben a somogysárdi Fő utcán. A somogyi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. A 40 négyzetméteres ingatlan szobájában ágyak, matracok és szekrények égtek.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

– Tűz ütött ki egy ikernyaralóban a balatonfenyvesi Rózsa utcában – derült ki a tájékoztatóból. – Az ingatlan hátsó részében lévő szuterénben tárolt fa gyulladt meg és a lángok átterjedtek az udvaron álló tujára is. A helyszínre riasztott marcali és balatonboglári tűzoltóknak sikerült rövid idő alatt elfojtani a lángokat, amelyek nem terjedtek át a lakóházra.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület a szenyéri Petőfi utcában. A 30 négyzetméteres, családi házzal egybeépített kazánházban építőipari alapanyagokat és gépeket tároltak. A helyszínre riasztott marcali és böhönyei tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet. A lakóház azonban áram és fűtés nélkül maradt, ezért az épületben élő család ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Összeütközött három személyautó szombat délután Kaposvár határában, a Dombóvári úton. A kaposvári tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekből mindenki ki tudott szállni. A mentők egy utast szállítottak kórházba. Azt is közölték: kigyulladt egy melléképület vasárnap este az iregszemcsei Alkotmány utcában. A tamási tűzoltók kezdték meg a tűz oltását, majd a siófoki tűzoltókkal közösen fékezték meg a lángok továbbterjedését. A gépkocsit már nem tudták az egységek kimenteni a garázsból, a járművel együtt az ott tárolt bútorok is károsodtak. Az épület teteje beszakadt, de a lakóházat sikerült megóvni a tűz pusztításától, ezért a családnak nem kellett elhagynia otthonát.