Az adventi és a karácsonyi időszakra is rá lehetett már hangolódni pénteken. Több helyen kínáltak kézzel készített adventi díszeket, valamint kisebb temetői koszorúkat és a színes papírba csomagolt szaloncukrok is megjelentek már. Szalai Erzsébet kereskedő elmondta, az édességből egyelőre csak néhány szemet vásárolnak az emberek, azért hogy az ünnepekre nehogy elfogyjon. A piaci árusnál a különféle krémes és konyakos szaloncukor is fellelhető, csak úgy mint a hagyományos zselés és kókuszos.