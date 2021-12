Nem csak levelek kerültek ki a házak elé, hanem a levágott ágak, kertekből kiszedett zöldségek is. – Kaposváron december közepén lesz az utolsó idei zöldhulladék-elszállítás – mondta Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: egész héten gyűjtik a somogyi megyeszékhelyen a bezsákolt leveleket. Elmondta: arra kérik a lakosságot, hogy zacskózzák be a leveleket, az ágakat méteres méretben kötegeljék, és úgy tegyék ki a házak elé, hogy forgalmi akadályt ne képezzenek. Tíz centisnél vastagabb ágakat ne rakjanak ki, mert ezek már kárt okozhatnak a begyűjtőgépekben. Azoktól viszik el a zöldhulladékot, akiknek érvényes közszolgáltatási szerződésük van. – A leveleket komposztáljuk, idén eddig négyezer tonna zöldhulladékot kezeltünk, a házak elől kétezer tonnát szállítottunk be – mondta Szilágyi Ádám. Hozzátette: a szolgáltató ingyen komposztládát is ad a városlakóknak, amelybe az udvarban lehullott leveleket vagy akár az ételmaradékokat is beletehetik.