Táblán sercenő kréta, csillogva figyelő szempárok, tanórai alapzaj. Ezektől a szokásos effektektől mentesen, videófelvételeken vagy online formában mutatkoznak be az iskolák és a tanítók az idén. Csernák Judit, a bodrogi iskola tanítója közösségi oldalán hirdeti az online időpontot, amikor beszélhetnek vele a szülők.



– Ha azt szeretném, hogy jelentkezzenek az osztályomba a gyerekek, vonzó lehet ez a fajta nyitás a családok felé – mondta. – A leggyakrabban elhangzó kérdések a napirenddel, az iskolába kiutazással és a költségekkel kapcsolatosak – tette hozzá a tanító, aki szerint semmi nem pótolhatja a bemutató tanórákat.



Simotics Judit kisebb gyermeke ősszel lesz elsős, ő már tudja, mire is volna kíváncsi. – Amikor a nagyobbik gyermekemnek választottunk tanítónénit, a diákokat figyeltem a bemutatóórán: mennyire aktívak, és ha rosszat mondanak, hogyan reagál rá a tanítónéni – mondta az édesanya, aki kérvényezte, hogy gyermeke egy évig még ovis maradhasson. – A videók alapján egyszerűen nem találtam olyan szimpatikus tanítót, aki a gyermekemhez passzolt volna. Azt szeretném, hogy olyanhoz kerüljön, akit elfogad.



Hasonlóan nehéz helyzetben van a Paládi család, akik egyelőre csak a szóbeszédre hagyatkozhatnak, és az ismerőseik, barátaik elmondása alapján igyekeznek a megfelelő tanító felé orientálódni. – Sokat kérdezősködöm az ismerősök között, és igyekszem osztálylátogatás nélkül dönteni és kiiktatni a listánkról olyan tanítókat, akik például az első napon fekete pontot adnak a gyereknek, ha mondjuk a pocsolyában látja meg a játék lehetőségét, mert ilyen esetről is hallottam – mondta.



Van azonban olyan család is, ahol nem bánják, hogy egyelőre elmarad a bemutatóóra. – Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert aki a lányom tanítónénije volt, most ő lesz a fiamé is – mondta Kovácsné Váradi Beatrix. – Ősszel el tudtunk jönni az iskola által szervezett játszóházba, most azonban nem lehet órát látogatni. Magam is az iskolában dolgozom, így könnyebb volt a döntés.



– Bizonytalan, hogy lesz-e bemutatóóra, ám mi már kétszer is találkozhattunk leendő tanítványainkkal: egy őszi játszóházban és adventkor az udvaron – mondta Dénesné Lassu Andrea, aki a katolikus iskolában lesz jövőre az elsősök tanítója.





Fotó: Lang Róbert

Egyelőre nincs veszve minden



Bár a január vége és a február lenne a bemutató tanórák időszaka, egyelőre nem maradtak le a családok semmiről.

– A járvány jelenleg felfutóban van, így biztosra veszem, hogy február első két hetében nem várható jelenléti bemutatkozás a tanítók részéről – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály-központi általános iskola főigazgatója.

– A beiratkozás április végén lesz, meglátjuk, hogy lesz-e lehetőségünk arra, hogy esetleg a szokásoshoz képest későbbi időpontban meg tudjuk tartani a bemutatkozási alkalmakat – tette hozzá az igazgató. Kiemelte: játszóházakban ősszel is volt lehetőségük találkozni a nagycsoportosoknak leendő tanítóikkal.

Tavaly néhány intézményben bemutatkozó kisfilmet készítettek, idén pedig volt, ahol lapozható kiadvány készült.