– Már csak ez az egy társaság van a településünkön, pedig nemrég még országos hírű énekkarunk is volt, mellette tánc- és színjátszó csoport is működött – mondta lapunknak panaszosan Pintér Istvánné, aki az egyik meghatározó alakja volt a faluközösség életének, amiért korábban Főnix nagyasszonyok közé is beválasztották.

– A megszűnésekben halál­esetek is közrejátszottak, de a beteg vagy kiöregedő tagok helyett sem jöttek újak, a Covid pedig végleg betette a kaput – tette hozzá magyarázatként. Egyedül a Kreatív Klub maradt meg. – Ha leszámítjuk a járvány miatti szünetet, akkor éppen tízévesek vagyunk – mondta Somogyi Lászlóné, a társaság egyik alapítója és egyben vezetője. – Hogy létrejöttünk, abban nem kis szerepe volt a Hollandiából hozzánk költözött Sophie Wolters­nek is, akivel a megismerkedésünk sem volt hétköznapi. Miután meglátta, hogy nehezen mozgó, idős embert vezetek karon fogva, járókerettel ajándékozta meg. És ez csak egy volt a jótettei közül, mert például, amikor pedig az adventi muzsika keretében adományokat gyűjtöttünk, az elsők között ajánlott fel ajándéktárgyakat. Nyelvtudás híján egyik közösség tevékenységébe sem tudott bekapcsolódni, és ekkor vetődött fel a kreatív klub ötlete – mondta az egyesület vezetője.

A kézművesség, így a hímzés, agyagozás, bábozás mellett egyéb tevékenységet is folytattak a klubban, ahol közel húszan találkoztak heti rendszerességgel. Az elkészült alkotásokat legutóbb az óvodásoknak ajándékozták, de egyéb módon is segítették a legkisebbeket.

Habár szerettek együtt lenni, a járvány miatt elmaradtak egymástól, az újrainduláshoz pedig már az önkormányzat is kellett. Ebben Grosics József közművelődési asszisztensnek volt nagy szerepe, aki könyvtárosként dolgozik a településen. Elmondása szerint egy pályázat révén került kapcsolatba a társasággal.

– Öt csomag hímzőkészletet nyertünk, és mivel tudtam, hogy korábban működött itt a kreatív csoport, javasoltam, hogy folytassák a tevékenységüket – avatott be Grosics József. Ebben különösen Pintér Istvánné tett sokat, aki könyvtári foglalkozások mellett az otthonában is tart heti gyakorisággal összejöveteleket. Az óvoda mellett az iskolával is szeretnék szorosabbra fűzni a kapcsolatot. A szervezésben pedig már egy komoly segítőjük is akadt a fiatal asszisztens személyében.