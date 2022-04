– Ha az időjárás engedi, a hétvégén elvetjük a 35 hektárnyi cukorrépát – mondta Budai Bertalan szentgáloskéri gazdálkodó. – A földnek kifejezetten jót tett a napokban lehullott csapadék, ám fontos, hogy tovább emelkedjen a talaj hőmérséklete. A kaposvári cukorgyárnak szállítjuk az alapanyagot, 1991 óta dolgozunk nekik.

A szakember szerint a cukorrépa-termesztésben elég nagy a rizikó, de ha jó az időjárás, kedvező a termés, akkor érdemes foglalkozni vele. A napraforgót a jövő héten vetik, 40 hektáron dolgoznak majd, egyelőre még nem szerződtek le a kereskedőkkel. Később, a betakarításkor döntik el, hogy piacra dobják az árut vagy betárolják.

A szentgáloskéri Agrária Zrt. vezetői a héten tartottak határszemlét, Pásztohy András elnök azt mondta: most jó passz­ban vannak, mivel 47 milliméter csapadék áztatta a földeket. – Nagyon hiányzott az eső, 1991 óta ez volt a harmadik legaszályosabb negyedévünk – mondta. – Három hónap alatt – januártól márciusig – csupán 20 milliméter csapadék esett. Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy eredményes legyen az évünk. Megrögzött cukorrépa-termesztők vagyunk, több mint 60 éve ez az egyik meghatározó ágazat a cégünknél. 2021-ben 60 hektáron, 2022-ben 54 hektáron termesztjük, s a napokban már el is vetettük.

Pásztohy András kiemelte: a cukorrépa a növénytermesztés nehézipara. Nagy befektetést igényel, rendkívül kényes a növény, drága az alapanyag, ugyanakkor a támogatásokkal együtt nyereséget termelhet a répa. Kedvező esetben jelentős, hektáronként akár 700-800 ezer forintos bevételt is hozhat, a zrt.-nél hektáronként átlag 70 tonna termésre számítanak. A napraforgót is elvetették már, 134 hektáron kísérik majd figyelemmel a növény fejlődését. A szerződéskötés még folyamatban van, s az elnök szerint ezen a téren is tetemes árnövekedést lehet tapasztalni. Két éve tonnája nagyjából 140 ezer forintba került, manapság 240-280 ezer forint körüli összegekről is hallani lehet. – Ám a termelési költségek is durván elszálltak – hangsúlyozta. – Elég, ha csak a műtrágya árára gondolunk.



Rövidesen a napraforgót is vetik, az értékesítéssel kivárnak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának adatai szerint Somogyban 2021-ben 29 ezer 422 hektáron termesztettek napraforgót, s két tonna volt a termésátlag.

Pócza László magyaratádi őstermelő is felkészült az 5,5 hektárnyi magas olajsavtartalmú napraforgó vetésére, a toponári Kapostáj Zrt.-ben több menetben vetik a 90 hektárnyi napraforgót, a héten elkezdték a munkát. Németh Gyula, a nemesvidi Agrous Kft. főagronómusa azt mondta: száz hektáron foglalkoznak napraforgóval, a jövő heti vetéshez mindent előkészítettek.

Csökölyben is készen állnak a munkára. Patak Tiborné gazdálkodó azt mondta: 17 hektáron foglalkoznak napraforgóval, a vetőmagot Tolnából vásárolták.





Fotó: Lang Róbert