Keszthely után Balatonlellén is landolt egy hidroplán szerdán. Utoljára több mint 80 éve, 1938-ban láthatták, ahogy magyar lajst­romjelű repülőgép száll le a Balaton közepére. A hatszemélyes gép többször is gyakorolta a le- és a felszállást. A szervező Aeroexpress célja, hogy rövid időn belül bevezessék a vízirepülést Magyarországon. A Balaton közepéről, egy jachtról várták a sajtó és az Aeroexpress munkatársai, hogy megérkezzen a Cessna 206 típusú repülőgép. A fehér hidroplán Sármelléken szállt fel, majd kis idő múlva megérkezett Balatonlellére, a BL Yacht­Club kikötője fölé, ahol néhány tiszteletkör után a vízre ereszkedett, majd pár másodperc múlva ismét a levegőbe emelkedett. A manővert a kamerák kedvéért többször is megismételte a pilóta, majd a körülbelül egyórás bemutató után leszállt a tóra.

Somogyi-Tóth Dániel az Aeroexpress alapítója lapunknak elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a vízirepülés újraindulhasson Magyarországon. – Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani több előírást is be kell tartani, olyan szabályokat is, amelyek még nem is léteznek – mondta. – Azért is találtuk ki a tesztrepülést, hogy a jogszabályalkotáshoz a gyakorlatban is használható, jó példákat, szakmai hátteret tudjunk bemutatni – hangsúlyozta az Aeroexpress alapítója.

Légitaxi Pestről

Az első vízirepülőgépek 1916-ban jelentek meg a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél leszálltak. A személyzet pihent, tankolt, elvégezte az apróbb javításokat, majd nekivágott a Triesztig tartó, légvonalban mintegy 400 kilométeres távnak. A keszthelyi vízirepülő-bázis gépek nélkül 1920-ig létezett. 1923 nyarán a lakosság számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett beindultak a Budapest–Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra június 29-én indult el.