Az időjárás-előrejelzés szerint az igazi kánikulára még várni kell, a bátrabbak azonban már az elmúlt napokban, vagy hetekkel ezelőtt megmártóztak a Balatonban. A legtöbb térítésmentes fürdőzésre alkalmas hely talán Balatonfenyvesen található. A településen öt ingyenes kijelölt strand működik, de ezen kívül még több mint húsz helyen lehet bemenni a vízbe. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere lapunknak elmondta, az elmúlt években több százmillió forintot fordítottak a strandok felújítására. A fürdőzőhelyeken baba-mama szoba, öltözők, mosdók is találhatók és a mozgáskorlátozottak számára tájékozódási lehetőségeket is építettek.

Fonyódon összesen 12 olyan partszakasz található, ahol könnyedén be lehet jutni a Balatonba. Ebből hatot strandnak minősítettek és egy kutyás fürdőhely is található a településen. Hidvégi József, a város polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a nem minősített helyeken is minden feltétel adott a strandoláshoz. Vizesblokkok működnek és a környezetre is odafigyelnek. Fonyódon csak a központi, Panoráma strandon szednek belépőt.

Hidvégi József hozzátette, nemrég vásároltak kettő műanyag tolókocsit, amelynek a segítségével a mozgáskorlátozottak is meg tudnak mártózni a Balatonban. A polgármester kiemelte, nagyon népszerű a kutyás strand. A körülbelül egyhektáros területen már most nagyon sok állatbarát vendég fordul meg. A kezdetekkor féltek attól, hogy a fürdőhelyen sok problémával találkoznak majd, a kutyások azonban jól megvannak egymás mellett.

Balatonföldváron mindkét hivatalos strandon belépőt kell fizetni. A keleti strand 5, míg a nyugati évek óta 4 csillagos minősítéssel rendelkezik. A fürdőhelyek június elsejétől várják a fürdőzőket. Holovits Huba polgármester elmondta, a Kvassay sétány nem számít hivatalos strandnak, azonban évtizedek óta fürdőzőhelynek használják az emberek. A Balatont több mint egy kilométeres partszakaszon lehet megközelíteni.

Nyár közepétől fizetni kell a parkolásért

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere lapunknak azt mondta, továbbra is mind a hat strand ingyenesen működik a városban. A buborék élménystrandért, ahol több játékelem és csúszda is található, azonban fizetni kell. A polgármester kiemelte, a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán ezúttal is sikeresen szerepeltek, mintegy 170 millió forintot fordítanak a strandok fejlesztésére. Több helyen még mindig zajlanak a munkálatok, de június végére várhatóan elkészülnek a szakemberek. Mészáros Miklós hangsúlyozta, idén júliusban bevezetik a fizetős parkolást a városban. A partközelben drágábban, a központban és a várdomb környékén azonban valamelyest olcsóbban lehet majd megállni. A polgármester hozzátette, a bogláriaknak nem kell fizetni a parkolásért, egy kártyát kapnak majd, amivel igazolhatják a lakcímüket.