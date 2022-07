Csuha Lászlóné, Teodóra hat évvel ezelőtt kezdett el dekorgumiból babákat készíteni. – Vegyesbolti eladó az eredeti szakmám. Később műkörmöztem, aztán mesetortákat készítettem, gyakorlatilag mindig is szerettem kézzel alkotni. Egy nagytakarítás hozta meg az ötletet, mikor sok dekorgumit találtam, és ezekből szerettem volna csinálni valamit – mesélte a kezdeteket. Eleinte az interneten kutakodva talált egy-két babát, amelyeket saját ízlésére formálva gyártott le taszári műhelyében. – Az első két hónap kudarc volt, csak selejteket gyártottam, de nem adtam fel, és kezdtem belejönni – mondta el a taszári kézműves, aki 2018-ban a Rippl Rónai-villánál tartott nárciszünnepen mutatta be először babáit. Utána többen megkeresték, hogy készít-e egyedi megrendeléseket is.

Forrás: Lang Róbert



– Konyhai és fürdőszobai dekorációként is funkcionáltak a babák, sőt olyan is volt, amelynek belsejébe toll került, amivel írni is lehetett, de sokan fénykép alapján szerettek volna szülinapra, évfordulóra is babákat – jegyezte meg Csuha Lászlóné.

– A sík habszivacs gumilapokat vasalóval formázom és forró ragasztóval rögzítem az alap szabásmintát, a fej belseje hungarocellből van és ezt faragom, majd akrillal festem az arcukat, egy-egy babával legalább öt-hat órát dolgozom – mondta, miközben egy újabb alkotását csinosította.

– Megosztják az interneten vagy küldenek fotót nekem, és büszkék arra, mit kértek és mit kaptak. Nekem az a legfontosabb, hogy látom az örömöt, boldogságot a megrendelő arcán – mondta műhelyében a kézműves.

Forrás: Lang Róbert



A dekorgumiból készült babák Brazíliából erednek, ott kezdtek el először foglalkozni ezzel a kézműves tevékenységgel. Teodóra egy dél-amerikai alkotóval az interneten keresztül tartja is a kapcsolatot, cseréltek már szabásmintát és sok jó tanácsot kapott tőle. Műhelyében sok újdonság készül, amelyeket legközelebb a somogyvámosi Krisna-völgyi búcsúban mutat be, de a közösségi oldalon is megtalálható Te-Fu Dekor néven. A helyi kiállításokon és vásárokon nagyon népszerűek Teodóra babái.