Helyszíni bejárásunkon ezt tapasztaltuk az egyik kaposvári szupermarketben, amikor azt próbáltuk kideríteni, hogy hatott a vásárlókra a Lidlben bejelentett újabb korlátozás. A Lidl sajtóban megjelent közleménye szerint az áruházaikban eddig jellemzően az árstoppal érintett árucsoportok esetében vezettek be mennyiségi korlátozást, mert azt tapasztalták, hogy az utóbbi hónapokban többszörös az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek iránt. Gondoskodtak arról, hogy jelentősen nagyobb mennyiség álljon rendelkezésre ezekből a termékekből, de némelykor még ez is kevésnek bizonyul. Most azt írták, ezenfelül az ellátási láncban adódó problémák miatt egyes papírtermékekre (pl.: vécépapír, papír zsebkendő), valamint néhány konzervre (pl. őszibarack, csemegeuborka) vezettek be újabb mennyiségi korlátozást annak érdekében, hogy vásárlóikat folyamatosan ki tudják szolgálni. Három vécépapír, három papír zsebkendő és három konzerv fejenként, sorolta az egyik alkalmazott, miközben a termékeket pakolta. – A vásárlók szoktak problémázni, de nem tudunk mit csinálni, többet nem vesz be a pénztárgép! – tárta szét a karját. Azt nem figyelik, hogy a vevők közül valaki többször fordul-e kasszánál a termékekkel, ismerte el. A vécépapírnál talán nincs korlátozás, bizonytalanodott el egy másik alkalmazott, de miután megkérdezte fejhallgatón, kiderült, hogy a toalettpapírra is vonatkozik az áruház szabályzata. A polcok feltöltöttségén ez nem érződik, bár a legolcsóbb kétrétegű fajtából 529 forintért feleannyira apadt a készlet. A háromrétegű típus hegyekben áll több mint ezer forintért. Tízperces ottlétünk alatt egyetlen vevő markolt fel három tekercs toalettpapírt, a fiatal férfi szerint elég sok korlátozott termékkel találkozott már, legutóbb a paradicsompürével. A papírszalvétákkal teli polcnál egy hölgy ácsorgott, a mobiltelefonján árkalkulátorral elemezte az árakat. A konzervekhez sem érkezett egyetlen vevő sem. A 379–499 forint közötti árú csemegeuborkából fogyott láthatóan korábban a legtöbb, de tele volt a polc a 879 forintos őszibarackkonzervvel, és a babkonzervből sem volt hiány.