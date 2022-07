Mesztegnyőn évek óta Kövesdiné Panyi Antónia szervezi a táborokat, akinek a munkáját a visszatérő középiskolás segítők mellett felnőtt önkéntesek is segítik. A programokon a helybelieken kívül a környékbeliek is szívesen részt vesznek, választhatnak gyöngyfűző, rongybabakészítő, nemezelő, üveg- és textilfestő, szövő, fonó, agyagozó kézműves foglalkozások közül. A remekművekből pedig kiállítást is szerveztek a táborzáró alkalmával a szülőknek és nagyszülőknek. Volt múzeumlátogatás, tárlatvezetés, Galambos Ferenc plébános atya jóvoltából templomtúra, a honvédség közreműködésével pedig légpuska lövészet is. A kirándulást az idén a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe szervezték egy hivatásos túravezető jóvoltából. A helyi gasztronómiai ízeket népi ételek készítésével tették még emlékezetesebbé. Kövesdiné Panyi Antónia a táborzárón köszönte mindenkinek a részvételt, díjazta a legtöbb tárgyat alkotó gyermekeket, illetve a segítők közreműködését.