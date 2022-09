A kutatási tevékenység fejlesztésére nyert 1,2 milliárd forint uniós pályázati forrásból újabb lehetőségek nyíltak a laborban – hangzott el a közelmúltban a Szentágothai János Kutatóközpontban tartott sajtótájékoztatón. A pályázatban érintett komplex virológiai kutatási egység egyedüli hazánkban, alkalmas a kettes, hármas, sőt az egyetlen egyetemi fenntartású laboratóriumként a legmagasabb, 4-es biológiai biztonsági szintű laboratóriumi tevékenység elvégzésére is.

– Önálló szervezeti egységgé vált a virológiai labor, minden költségünk biztosított a következő években, és a pályázatnak köszönhetően új, nemzetközi kapcsolatokat tudunk kiépíteni a kutatás-innováció területen – mondta el a Sonlinenak a kaposvári származású Jakab Ferenc virológusprofesszor, a PTE rektorhelyettese. Kiemelte: fontos céljuk az utánpótlás nevelése is, a fiatal tehetségek felkutatása, a mikrobiológus- és virológusképzés fejlesztése, hiszen hazánkban kevés szakember áll rendelkezésre. A tréninglaboratóriumuk hazai és nemzetközi elméleti, illetve gyakorlati oktatás színhelye is lehet. Jakab Ferenc kiemelte: a laboratórium tevékenységének szélesítése azért is fontos, mert a fertőző betegségek világméretű fenyegetettsége és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett, minden esetben közös nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges.

– Egy Afrikában megjelenő betegség pár óra alatt már Európában lehet, és tapasztaljuk, hogy hazánkban is egyre nagyobb számban jelentek, illetve erősödtek meg új fertőző betegségek, amelyek jelentős társadalmi fenyegetést hordoznak – emelte ki Jakab Ferenc. Hozzátette, a koronavírus is sokáig velünk marad, a meleg időjárás, a magas UV-sugárzás nem tesz jót neki, de ősszel számítani kell rá, hogy megnő a megbetegedések száma.

– Mindent meg kell tenni, hogy a fertőzést elkerüljük, ki kell, hogy alakuljon egy magas fokú immunizáltság a lakosság teljes körében, amelynek egyik fontos eszköze az oltás – jegyezte meg a virológusprofesszor. Kiemelte: az omikron variánssal eddig szerencsénk volt, de bármikor jöhet új, agresszívabb variáns.