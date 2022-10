Kaposvár Talán egy új személyszállítási forma megszületésének voltunk tanúi a minap Kaposvár útjain, de az is lehet, hogy csupán családtagjainak fuvarozásától sokallt be egy tisztes családfő és e táblával jelezte számukra, hogy már-már taxisnak érzi magát. Mindenesetre az árképzésre ebből nem nyertünk információkat; egy azonban biztos, amíg a benzinen 480-as ársapka van, addig robogunk rendületlenül, és reméljük, hogy egyenesben maradhatunk ezután is.