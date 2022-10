A Kiiro, egy japán szó, ami sárgát jelent, ezért vannak élénksárga díszcsíkok kívül az autón, amelyek nagyszerű kontrasztot alkotnak a különleges – a Nissan történetében először elérhető -kerámia szürke színnel. A citromsárga a belső anyagokon is visszaköszön, de ugyancsak a limitált kiadáshoz tartozik a kétszínű tető is, s a hátsó C oszlopon felbukkanó Kiro felirat. A limitált szériából mindössze 5000 darab készült Európába, ebből pedig csak 100 került hazánkba. A százból egyet az Autómáté Kft. jóvoltából próbálhattunk ki nemrégiben.

Az autó, kétséget kizáróan feltűnést keltő külsőt kapott. Amerre megfordultunk, mindenhol kíváncsi tekintetek kémlelték, olykor árát és beszerzési helyét is megkérdezték.

Terepen és városban is bizonyított az új Juke.

Fotós: Böcz Zoltán

Amilyen impozáns a kocsi kívülről, ugyanolyan gondossággal készítették el a belsőt is. A Kiiro szín a műszerfal borításán is megjelenik, amelyből jól látható, az új Juke megálmodói ügyeltek a részletekre. A műszerfal sem olcsó műanyagból készült, mindenütt minőségi felületek néznek vissza ránk. A szellőző nyílások körül viszont minimális műanyagot használtak, amitől egy kicsit futurisztikusan csillogó lett. Kiemelendő a tágas és mutatós belső téren kívül az ülések kényelme, amelynek köszönhetően többórányi autózás után is frissen szálltunk ki az autóból, ez a japán csoda nem marad le a francia autók kényelmétől. Hiába, közös az istálló, tanulhattak valamit a tervezők a Nissant tulajdonló Renault-tól.

Ezer köbcentis, 116 lóerős, háromhengeres, automata váltós és benzines Jukeot teszteltünk. A motor méretei miatt többen felhúzhatják a szemöldöküket, de nem három nap alatt egyáltalán volt panasz a teljesítményre. Megkergettük a Juke-ot autóúton is, s nem sírt a gyorsításoknál. De könnyedén vette a zselici dombokat és kanyarokat is.

Francia kényelem japán csomagolásban.

Fotós: Böcz Zoltán



Az automata váltó érdekessége, hogy egy kapcsolófül megnyomásával válthatunk a módok között. Ebben a kocsiban sem kell kézifék kart keresni, hiszen elektromos rögzítőféket építettek bele. Parkoló módba kapcsolva, pedig automatikusan aktiválja magát, így esélyünk sincs elgurulni.

Nagyon tetszett a nagy méretű LCD kijelző, amelyhez pillanatok alatt csatlakozott vezeték nélküli kapcsolaton keresztül az okostelefon. Lehetőség van a képernyő tükrözésére az Apple Car Play vagy az Android Auto segítségével. A Nissan Connect letöltésével pedig akár telefonunkról nyithatjuk és zárhatjuk az új Juke-ot.

A multifunkciós kormány is elnyerte tetszésünket, hiszen könnyen kezelhetőek a különböző funkciók az itt elhelyezett gombok segítségével. Így a tempomat bekapcsolása sem igényel különösebben nagy mozdulatokat, teljesen kézre áll rajta minden.

Természetesen a 2022-es Nissan Juke a legmodernebb vezetést támogató rendszerrel rendelkezik, amely figyelmeztet a lehetséges veszélyhelyzetekre. Az autón elhelyezett szenzoroknak köszönhetően semmi sem kerülheti el a figyelmünket, ha parkolni készülünk, vagy elindulni az út mellől. A tolatókamera a színes segédvonalakkal nagyon jó szolgálatot tesz és még annak is könnyű megszokni, aki a visszapillantó tükörhöz szokott. Tökéletesen működik a táblafelismerő, valamint a sávváltást segítő asszisztens sötétben és mellékutakon is fantasztikusan érzékeli az úttest szélét. Ez korlátozott látási viszonyoknál kifejezetten hasznos fejlesztés.

A Kiiro kivitel még vagányabb lett.

Fotós: Böcz Zoltán

Az autó, mint ahogy mondtuk, nem kicsi, sőt inkább szélesnek mondanánk. Szűk helyre beállni vele nem könnyű, de nem is lehetetlen. Csak kicsit stresszelhetik a sofőrt a sípoló szenzorok a kocsi külsején. De azok pontosan érzékelik a veszélyt jelentő tárgyak közelségét, ahogyan a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens is hasznos hosszabb utak közben.

A kocsival közlekedtünk városban, terepen és autóúton is. Amikor kezünkbe kaptuk a Nissan intelligens kulcsát, amelyet még csak zárba sem kell helyezni, még 9 literes fogyasztást olvashattunk le a vezetést támogató műszerfalról. Amikor a hosszú hétvégénk végén visszavittük a balatonboglári szalonba 8 literre sikerült lefaragni az adatot. Lehetne ennél kevesebb is, hiszen a leírása szerint csak 6,4 litert fogyaszt 100 kilométeren.

Nappal és esti fények mellett is használtuk a Juke-ot, így volt módunk kipróbálni az automata világítás vezérlést, amely tökéletesnek bizonyult még a legnagyobb sötétben is.

Teljesen kézre áll minden a Nissan Juke-ban.

Fotós: Böcz Zoltán

Ami nagyon tetszett az autóban, az a fejlett vezetést támogató rendszer és a 360 fokos intelligens tolatókamera. Ezen az autón tényleg érződik, hogy a jármű van a sofőrért és nem fordítva. Az új Nissan Jukeba ülve az ember valóban élvezheti a vezetés élményét és eközben feltűnést kelthet.

Bárkinek kiváló választás lehet az új Juke, de elsősorban talán a fiatalabb korosztály kedvencévé válhat később. A merész coupé kapható kéziváltós, valamint hibrid változatban is. Két alapszínben – piros és fehér – kérhető, valamint felár ellenében gyöngyház fehér változat is elérhető. Ezeken kívül szürke, kék, fekete, bordó, fehér és piros színekben is kapható az új Juke. S ezeket lehet metál vagy kéttónusú fényezéssel kérni.

Az általunk kipróbált Kiro változat ára 9,799 millió forint, de készült dizájn – felszereltségtől függően – 11 millió forint feletti áron, s a hibrid változat még ennél is kicsivel drágább.

Nem egy elérhetetlen árkategóriájú autóról van szó, az általa nyújtott kényelemért és szépségért pedig mindenképpen megéri.

Fotók: Böcz Zoltán