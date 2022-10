A harmincegy kiránduló a Balatonfüred–Balatonalmádi–Várpalota–Öskü–Sóly útvonalat járta be. A szakrális és vallási jellegű kiránduláson lelki élményekkel gazdagodtak a zarándokok, de különféle építészeti, kultúrtörténeti és természeti kincseket is láthattak, ezen kívül kiváló közösségépítő alkalom is volt.

Az idén is tartalmas programot ígérő zarándoklat Balatonfüreden kezdődött, ahol a Lóczy-barlangot járták körbe, majd a második megálló Balatonalmádiban volt, ahol a Szent Jobb kápolnában megtekintették Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella ereklyéit. A zarándoklat résztvevői beszámoltak arról, hogy a Bakony délkeleti kapujában, Várpalota közelében, a Nagy-Magyarország Parkban volt a következő állomás, a csoport elidőzött a Milleneumi Szoborkertben és a Trianoni Múzeumban, ahol a Magyar kálvária 1918–1920 című kiállítás látnivalói között gondolkodhattak el a sorsfordító békediktátumról és annak máig ható következményeiről.

Várpalotán a Thury-vár volt a következő úti cél, majd a hazafelé vezető úton a KÉSZ Marcali Csoport megnézte még az Árpád-kori körtemplomok egyikeként a 11. században épült ösküi templomot. Jelenlegi kupolás tetőformáját a 18. század elején építették ki.

Végül egy újabb érdekes látnivalóval zárult a zarándoklat Sóly és Királyszentistván határában, ahol a helyi hagyomány szerint 997-ben zajlott Szent István és Koppány között a döntő ütközet. A nevezetes csata emlékére 2021-ben, az állam­alapítás ünnepén egy vörösfenyőből készült tizennyolc méter magas, hét-nyolc tonna tömegű fakardot állítottak a korábban elkorhadt alkotás helyébe. Ez a világrekord méretű kard a keresztény magyar államiság születésének állít emléket.