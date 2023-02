Eddig hajókra szerelt műszerek voltak használatban, most lehetőség nyílt arra, hogy a strandon szolgálatot teljesítő vízimentők is nagy eséllyel, azonnal rátaláljanak az eltűntekre. A gyártó és a magyarországi forgalmazó képviselői a gyakorlatban is bemutatták a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata munkatársainak az általuk fejlesztett kutató-mentő készüléket.

Az eszköz másodpercek alatt 4000 négyzetméter víz alatti területet tud bevizsgálni és megmutatni, hogy pontosan hol van ott emberi test. A szakszolgálat azon dolgozik, hogy előteremtsék a szükséges pénzt a készülékek megvásárlásához. Véleményük szerint, ha minden strandi vízimentőnek lesz ilyen keresője, akkor a fürdőzés közben eltűnt személyeket nagy eséllyel kritikus időn belül megtalálhatják, és meg tudják menteni az életüket. Az eszköz minden ember formájú alakzatot pontosan kimutat, hogy hol van a víz alatt, s a mentőhajós kutató-mentő egységeik is alkalmazni tudják majd. Amennyiben cégek vagy magánszemélyek támogatni szeretnék az eszköz beszerzését, úgy azt sokféleképpen megtehetik. Felajánlhatják adójuk egy százalékát, vagy a szakszolgálat bankszámlájára is utalhatnak adományt.