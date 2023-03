A tavaszi osztálykirándulásokra érkező iskolásoknak május 15-től június 9-ig ad otthont a megújult zánkai Erzsébet-tábor, ahová a jelentkezés már elkezdődött. A Balaton-parti táborozásra négy héten át, háromnapos turnusokban érkezhetnek az 1-8. évfolyamos diákokat jelentkeztető iskolák.

Hozzátették, a korszerű szállást, a napi étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a mintegy 30 különféle, osztályközösségeket erősítő élményprogramot a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) biztosítja az Erzsébet-táborok program keretében.

A köznevelési intézmények a zánkai Erzsébet-tábor tavaszi turnusaiba március 17-ig az etaborplusz.hu online felületen jelentkezhetnek.

Kiemelték: az ország egész területéről várják a gyerekeket a teljeskörűen felújított zánkai táborba, ahol 2021 óta az összes szállásépület komfortos, a szobákban pedig új bútorok és saját fürdőszoba is szolgálja a táborozók kényelmét.

A programokat a korszerű közösségi terekben, a felújított sportcsarnokban és színházteremben, valamint szabadtéren tartják.

Tavasszal, a háromnapos, kétéjszakás tábori osztálykirándulásokon a szervező Erzsébet Alapítvány koncerteket és színházi előadást, sportprogramokat, továbbá digitális kompetenciafejlesztő, környezetvédelmi és ismeretterjesztő, játékos foglalkozásokat is biztosít a táborozóknak. Ezenkívül lehetőség van sétahajózásra, íjászatra, túrázásra, sőt a diákok kipróbálhatják magukat a kalandparkban is.

A turnusok ideje alatt az iskolák is szervezhetnek kirándulásokat, így a környék látnivalóit is megismerhetik a gyermekek - írták.

Az alapítvány tájékoztatása szerint a május 15-től június 9-ig tartó Erzsébet-táborokba köznevelési intézmények jelentkezhetnek, így azok, akik tavasszal a Balatonnál szeretnének táborozni, a jelentkezéssel kapcsolatban az iskolájukhoz fordulhatnak.

Forrás: MTI