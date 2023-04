A gyerekek azt is megtudhatták az előadáson, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a földön. Ezt három tanuló, néhány pohár és lábas, valamint egy kevés víz segítségével be is mutattak a teremben ülőknek. – A helyes válasz 0,007 százalék – mondta az előadó. – Ez nagyon kevés – kiabálta be az egyik diák. – Ezért kell vigyázni rá, és jól gazdálkodni a vízkészlettel – hangsúlyozta Áder János.

Az előadáson azt is megtudhatták a diákok, hogy egyetlen farmer előállításához 7600, egy autógumihoz 7850, egy pólóhoz 2500, egy pohár kólához 175, egy mobiltelefonhoz 100 liter vizet kell felhasználni. Áder János kiemelte: a fákat is óvni kell, mert a Földön évente egy Olaszország nagyságú területű erdőt vágnak ki. A volt köztársasági elnök hozzátette: érdemes gyűjteni a műanyag palackokat, nemcsak azért, hogy óvjuk a környezetet, hanem azért is, mert jövőre betétdíjasok lesznek.