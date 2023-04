Tíz évvel ezelőtt indult egy markánsnak mondható kivándorlási hullám Dél-Somogyból, s akik akkor külföldön találtak állásra, többnyire kint is maradtak, de azóta is rendszeresen hazajárnak, elemezte a helyzetet kérésünkre Kozma László, Vízvár polgármestere, aki annak örül, hogy újabban a külföldről visszatérő fiatalok is bekapcsolódnak a település életébe, esetleg felújítják a nagymama házát, s vásárolnak ingatlanokat.

– Eljutottunk odáig, hogy a kivándorlás nálunk ma már nem mondható jellemzőnek, mert a többség azt választja, hogy helyben próbál boldogulni – mondta. – Az otthonmaradásban a családtámogatások kétségtelenül szerepet játszanak. Aki mégis külföldi munkára indul, az a hagyományos célországokat választja: Németország, Ausztria, Hollandia. Olyan is előfordult, hogy valaki egy Dél-Somogyban jól fizető állást feladott a kinti jóval magasabb keresetért. A legtöbben szállodai kisegítőként vagy raktárban anyagmozgatóként találnak munkát.

Alkalomszerűen mennek ki dolgozni Ausztriába a nemesdédi családok munkavállalói. Sokan takarítanak, gyakran kisbuszokkal viszik őket a közvetítők. Huzamosabb időre azonban nem költöznek ki külföldre. A település népessége így nem fogy, sőt az egyenleget javítja, hogy évek óta töretlenül sok holland, osztrák, német nyugdíjas telepedik le a szép somogyi tájon. Tavaly legalább tíz helyi ingatlan adásvételt számolt össze Tompa Boldizsár Endre, Nemesdéd polgármestere. Ez javítja a település képét, mert az elhagyatott ingatlanokat is felújítják.

Az Eurostat adatai szerint az unióban 2021 végén mintegy 370 ezer magyar állampolgár élt, ez a szám évek óta alig változik. Tavaly több mint 26 ezer magyar állampolgár vándorolt ki külföldre, és ennél magasabb számot utoljára 2017-ben rögzítettek, derítette ki a KSH előzetes adataiból a portfolio.hu. Ezzel megtört a 2021-es pozitív trend, amikor többen tértek haza, mint amennyien végleg távoztak Magyarországról. Azonban a vándorlási különbözet így sem romlott, mert több külföldön született magyar állampolgár költözött be az országba. Ebben a tendenciában az ukrajnai háború elől menekülő kárpátaljai magyarok is jelentős szerepet játszanak. Somogy nemzetközi vándorlási különbözete 2022-ben 1150 volt, ami nem mondható rossznak, 2017-ben ugyanis még mínusz 387 ember hiányzott vármegyénkből a távozók-beköltözők összesítése után.



Bokor László (Kaposvár): Az ismerősi körömben nincsenek túl sokan, akik külföldön vállalnak munkát, de akikről tudok, kizárólag az anyagi érdekeltség miatt indultak útnak. Sokan a vendéglátós szakmát próbálták meg odakint. Tudok olyanról, aki megtalálta a számítását, ingatlant is vett a keresetén.





Sipos Ferenc (Kaposvár): A családomban nincs olyan, aki külföldön próbált volna szerencsét. Én hűtőgépész vagyok, és határozottan Magyarországon képzelem el a jövőmet. Ebben a kérdésben mindenkinek saját magának kell döntenie, hogy mit választ: a magasabb keresetet, vagy azt, hogy távol van a családjától, a barátaitól.