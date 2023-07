Az elmúlt két hétben két hagyományőrző, népismereti, zenés-táncos tábort is rendeztek az ötvöskónyi általános iskola diákjainak. A gyerekek Ki mit tud?-on léptek fel, valamint a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából egy ugrálóvárat is felállítottak az iskola udvarán. A résztvevők a balatonmáriai strandot is felkeresték.