Némethné Hegyi Bernadett személyében új igazgató vezeti a Boglári Általános Iskolát augusztus 16-tól; a pedagógus 2006 óta dolgozik az intézményben.

– Az egyik legfőbb célom, hogy modernizáljuk az iskola épületét. Az infrastruktúrát fejleszteni kellene, hiszen ez az épület nem 302 gyerekre lett tervezve és nehezen bírja el a vízvezetékrendszer a terhelést. A tavaszi szünetben próbáljuk majd a mosdókat felújítani, ahogy korábban a földszinten – mondta Némethné Hegyi Bernadett. Hozzátette: számára fontos a rend és a tisztaság. Szeretné azt is elérni, hogy a diákok ne csak témahéten figyeljenek a környezetükre.

Mint elmondta, természetesen elfogadnak minden segítséget, ezért a szülők is részt vesznek az iskola csinosításában. Az intézmény nemrégiben kapott egy nagyobb bútoradományt egy anonim felajánlótól, amelynek gyorsan helyet is találtak az iskolában.

Némethné Hegyi Bernadett önkormányzati képviselőként is tevékenykedik, ezért a kapcsolatait szeretné igazgatóként a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlődésére fordítani. De az is célja, hogy a balatonboglári gyerekek ne más településeken, hanem helyben tanuljanak. A tantestület más iskolákkal ellentétben Balatonbogláron teljes, nincsenek betöltetlen álláshelyek. De ahhoz, hogy ez így is maradjon, szolgálati lakásokat kellene kialakítani.