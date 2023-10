A Pécsi Tudományegyetem az Irány a PTE! Kultúrfeszttel indította el idei beiskolázási kampányát, amelyre elsősorban a régióból várták a felvételi iránt érdeklődőket, de idén is az ország szinte minden pontjáról érkeztek vendégek. A mintegy négyezer, elsősorban pályaválasztás előtt álló fiatal az egyetemi karok standjain személyesen érdeklődhetett az induló képzésekről, de emellett megismerkedhetett az egyetemi szervezetek kínálatával, a sporttól a színházon át a legkülönfélébb szabadidős és szakmai tevékenységekkel. Külön teremben mutatkoztak be a PTE partnerei, Pécs városa, kulturális intézmények és gazdasági partnerek egyaránt, több színpadon léptek fel egyetemi tehetségek, a PTE Táncegyüttese, de itt rendezték meg az életpálya-beszélgetéseket is egyetemi professzorokkal, kutatókkal. A 2024-es felvételi eljárás újdonságait bemutató előadássorozatban valamennyi kar ismertethette a specifikumait, melyekre zsúfolásig megtelt a több száz fős Hamerli terem.

A Pécsi Tudományegyetem a továbbiakban országszerte a középiskolákban, gimnáziumokban segíti a továbbtanulás iránt érdeklődőket pályaorientációs programkínálatával, valamint a kari nyílt napokra is várják az érdeklődőket, amelyeket novembertől januárig rendeznek meg. Az idei pályaválasztási fesztivál programjai és további hasznos felvételi információk a PTE hivatalos beiskolázási oldalán, a felveteli.pte.hu oldalon találhatóak meg.

forrás: PTE