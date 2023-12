Az így befolyt összegből különböző eszközöket vásárol a klub, melyeket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei központjának ajánlunk fel.

A Kecskemét elleni bajnokin összefoghatnak a szurkolóink, hogy megvalósítsák a gyermekek kívánságát. A felajánlásokból megvásárolt eszközöket a gyermekvédelmi központ nagybajomi intézményébe, valamint a szennai lakásotthonba juttatjuk el.

-írta közleményében a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub.

A csapat névadó szponzora, a Kometa 99 Zrt. már korábban tett egy komoly felajánlást, így most arra kérik a szurkolóikat, hogy csatlakozzanak minél többen. A csapat szakmai tanácsadója, Hendlein Roland a kezdeményezés kapcsán fontosnak tartja a klub a társadalmi szerepvállalását.

Névadó szponzorunkkal, a Kometa 99 Zrt.-vel a sportélet meghatározó szereplőjeként fontosnak tartjuk, hogy olyan kezdeményezések mellé álljunk, melyek társadalmilag hasznos célokat tűznek ki, és ezekhez hozzáadhatjuk a szükséges jelenlétet, és a támogatás lehetőségét.

– összegezte a kaposvári klubikon. Két gyermek édesapjaként jól tudja, hogy mennyire fontos, hogy biztonságban nevelkedjenek a fiatalok.

Mivel a gyerekeké a jövő, ezért döntöttünk úgy, hogy idén a gyermekvédelmen keresztül nekik segítünk. A csapatnál is az utánpótlásra, a fiatalokra alapozunk, így fontosnak tartjuk ezt az ügyet

– tette hozzá Hendlein Roland.



A klub továbbá az ingyenes belépés lehetőségével szeretné megköszönni a szurkolók nehezebb időszakok alatt is kitartó támogatását a közelgő ünnepek előtt, így kívánva áldott, békés ünnepeket!



A találkozó nagyszünetében ismét dobóversenyt hirdetnek, ám ezúttal még komolyabb nyereményért versenghetnek a jelentkezők. A Spekula Kft. jóvoltából az a szerencsés, aki a három kiválasztott próbázó közül előbb talál be félpályáról 100 ezer forintot nyerhet. Mindenkinek egy lehetősége lesz a nagy dobásra. Azonban aki már a pályára lép az is nyert, ugyanis a klub felajánl minden kisorsolt jelentkezőnek egy szezonbérletet, valamint névadó támogatónak az ajándékcsomagját.