Egy átlagos hétköznap délelőtt nincs nagy nyüzsgés a barcsi áruházak környékén. A Gáspár házaspár Szulokból jött, hogy elintézze a hétvége előtti bevásárlást, és beavattak bennünket a bevásárlóturizmus részleteibe.

– Már nincs az a tömeges mozgás, mint régen volt – állapította meg Gáspár Józsefné, akinek vannak tapasztalatai, hiszen vámtisztként dolgozott valaha. – A horvátok most főként üdítőért jönnek, valamint olajat, lisztet és cukrot vesznek. A magyaroknak a friss zöldségért és a húsféleségekért érdemes átjárniuk.

– Mosópor, műtrágya, vetőmag, táp – sorolta a férje, hogy a magyaroknak mit érdemes venniük a határ túloldalán. – Érdekesség, hogy a magyar palántákat és vetőmagot harmadáron lehet beszerezni Horvátországban.

Miközben a szuloki párral beszéltünk, egy középkorú férfi horvát rendszámú autójába pakolt. Üdítőt és ásványvizet vett több rekesszel, és érdeklődésünkre mosolyogva csak annyit válaszolt, hogy nem beszél magyarul.

Egy barcsi áruház eladója arról panaszkodott, hogy nem köszönnek és nem elég udvariasak a horvát vevők. Eddig csak az üdítőket vitték, de mostanában már viszik a felvágottat és a konzervet is – tette hozzá.

Még mindig a barcsi fürdő jelenti a fő vonzerőt a horvát vendégek számára, és csak járulékos program náluk a bevásárlás – mondta Kocsis Tibor, a somogyi vállalkozói központ barcsi irodavezetője.

– A bevásárlás során rendkívüli módon válogatnak – mondta. – Van néhány termék, ami tartósan olcsóbb nálunk, általában ezeket keresik a horvátok Barcson. Ugyanígy odaát is vannak olyan termékek, amelyeket nekünk érdemes leemelnünk a verőcei üzletek polcairól, mert olcsóbbak, mint idehaza.

Mindenesetre havonta több ezer forintot megtakaríthat az, aki figyeli az akciókat a határ mindkét oldalán.



Fotó: MP