– Ez a cukkini nem látott vegyszert, a kertemben termett – mutatta a lereszelt zöldséget Magdi néni, miközben a gáztűzhelyen rotyogó ételt is ellenőrizte. – Ebben sárgarépát, cukorborsót főzünk, a másikban kész a rizs és a harmadikban a zeller­krémleves alapja készül – mutatta büszkén a menüsor ételeit. Mellette a deszkán tésztát nyújtottak.

– A recept a fejemből való, ahogy a nagymamám tanította, nagyon fontos, hogy jól átgyúrjuk és többször pihentessük – mondta el Kapitány Gizella, miközben a fahéjas csiga tésztáját dolgozta meg többször, majd konyharuha alatt pihentette. Szerinte a főzőklubba járók többsége már gyakorlott háziasszonnyá vált.

Nagyon jó ebben a közösségben lenni, elbeszélgetünk egymással, jókat nevetünk

mesélte a nyugdíjas somogyfajszi asszony, aki korábban eladóként dolgozott. Sánta Szilvia kézilányként tüsténkedett a konyhában. – Minden nap megkérdezi a négy gyermekem, hogy anya, ma mit főztél? – mesélte mosolyogva. – Eddig nem tudtam krémleveseket készíteni, itt tanultam meg. Korábban csak porból kevertem ki, de az nem olyan finom és már tudom, hogy tele van tartósítószerrel – mondta az édesanya.

A főzőklubban kedden zellerkrémleves, cukkinifasírt, zöldséges rizs és fahéjas csiga készült.

– Szerettük volna, hogy megtanulják az egészséges ételek készítését a helyi asszonyok – mondta Péter-Lichtenberger Zsuzsanna, a somogyfajszi Jelenlét Pont vezetője. – Ezen kívül ecetből, vízből és illóolajból öblítő készült kedden, valamint a varrógépeket is üzembe állították.

Takács Katalin, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szociális és Fejlesztő Központjának vezetője elmondta: az Ép testben, ép lélekben főzőklubot havonta több alkalommal szervezik meg hátrányos helyzetű édesanyáknak Somogyfajszon, Drávagárdonyban, Lakócsán, Rinyaszentkirályon és Kastélyosdombón. – Vannak, akiknél az alapok is hiányoznak – tette hozzá a vezető. – Próbáljuk az egészséges ételeket előtérbe helyezni. Mind az alapanyagot, mind a receptet biztosítjuk, kollégáim képzésen is részt vettek, ahol dietetikus javaslatára új olcsó, de egészséges alapanyagokkal ismerkedtek meg.



Pénztárcabarát mosópor is készült

Takács Katalintól, a fejlesztőközpont vezetőjétől tudjuk, hogy pénztárcabarát és környezetbarát mosópor és öblítőszer is készült a jelenlétházakban. Ezen kívül a varrógépek segítségével bevásárlótáskát, konyharuhát és törölközőt is készítettek már. – Igyekszünk az asszonyokkal olyan hasznos dolgokat készíteni, amelyeket haza is vihetnek utána és ezáltal sikerélményük van, megélhetik az alkotás örömét – tette hozzá. Megjegyezte: a főzőklubnak van a legnagyobb sikere, van olyan település, ahol a gyerekek kiskuktának álltak és felnőttek segítségével fedezik fel a konyha világát.

Takács Katalin kiemelte: a nevelő-tanító jellegük mellett a közösség építése a másik fő célja az ilyen találkozóknak. – Mindemellett a Jelenlét Pontok a helyi problémákat személyesen megismerve segítik a hátrányos helyzetű családokat – mondta.