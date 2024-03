Az országban számos városban – Szeged, Nagykanizsa, Fót, Mórahalom, Kaposvár, Pécs, Kecskemét, Esztergom – Szerelmes Kalandtúra néven kerül megrendezésre a szerelmes-, jegyes- és házaspárok részére szóló a játék, minden városban más feladatsorral. 2015-ben Szebényiné Vrancsik Eszter kezdeményezése alapján valósult meg – a Szegedi Családközpont ötlete alapján indult – az első Szerelmes Kalandtúra Keszthelyen, összesen 5 házaspár részvételével.

Kezdetben 2 hetes volt, majd 1 hónapos időtartamú lett a Kalandtúra, és 2020 óta 2 hónap áll rendelkezésre a feladatok megoldására.

A játék ideje alatt folyamatosan lehet csatlakozni, vannak viszont időponthoz és regisztrációhoz kötött rendezvények. A Kalandtúra keretében játékos, kreatív feladatok, valamint közös programok segítségével adnak ötleteket a pároknak tartalmas és minőségi időtöltésre.

Kenutúra a Diás-szigetre

Játékos feladatok, amelyek összekovácsolnak

– Párkapcsolatban élők vehetnek részt a játékban, de nem csak keszthelyiek – mondja Bögös-Andor Viktória, szervező. – Sok környékbeli párunk van, de akadnak messzebbről csatlakozók is. Minden évben 10 feladat vár a párokra, melyből 7-et kel teljesíteni a sorsoláson való részvételhez. Vannak évente visszatérő feladat típusok, de mindig belecsempészünk valami újdonságot ezekbe is. A párok nagyon szeretik a gasztronómiához kapcsolódó feladatokat, a kreatív alkotást igénylő, valamint a közösségi programokat is.

Minden évben szervezünk közös túrázást is az otthon megoldható feladatokon túl.

Ezek mellett 2018 óta van egy titkos feladatsor, a láncreakció is, melyben a helyszíneken kapott feladatok megoldásával egy kincses ládát találhatnak meg a párok, melyben külön ajándék várja őket. Ez a páros kaland minden évben új kihívás elé állítja a párokat, és nagy sikernek örvend. A zárórendezvényen visszajelző lapot töltenek ki a párok, melyben a következő évre tudnak feladatötleteket adni, valamint megoszthatják velünk, hogy milyen tapasztalataik voltak a megvalósított feladatokkal kapcsolatban – meséli a szervező.

A játék kortalan, így minden szerelmespárt és házaspárt szívesen várnak. A legtöbb játékos 30-60 év közötti, de volt már egyetemista pár és több nyugdíjas korú is.

Papírkosár fonás - a szervezők: Bögös András és Bögös-Andor Viktória

Kortalan szerelmesek

A szervezők tapasztalata szerint minden évben egyre több az érdeklődők száma, hiszen évente 60-70 pár vesz fel menetlevelet, akik elkezdik a játékot és a zárórendezvényen történő nyereménysorsoláson résztvevő párok száma is 20-30 között mozog. A támogatóik száma is növekedett az évek során,

így az elmúlt pár évben minden 7 feladatot teljesítő pár kapott kisebb-nagyobb értékű nyereményt a játék végén.

– A tavalyi zárórendezvényen 3 olyan párunk volt, aki a kezdetektől minden évben játszott, valamint évente 3-5 új pár csatlakozik a teljesítők sorához – sorolja az eredményeket Viki. – Többen vannak, akik kihagynak egy-egy évet babavállalás, vagy egyéb okból, de később újra csatlakoznak. Szerencsére minden évben meg tudtuk tartani a játékot, így egyre többen tudnak már róla, és várják évről évre. A játék alatt megrendezésre kerülő csoportos programok jó ismerkedési lehetőséget és tapasztalatcserét nyújtanak a pároknak. A résztvevők nagy része az év során több helyen, eseményen találkozik, lévén, hogy környékbeliek. Évközben párkapcsolathoz kötődő keszthelyi programokat szoktunk ajánlani a pároknak a közösségi oldalunkon.

Társasjáték est

10. kalandozás

Kissné Börczi Nikoletta és Kiss Gábor már az első, 2015-ös rendezvényen is részt vettek, és azóta is nagy rajongói ennek a lehetőségnek.

– 2015-ben, az akkori szervezőtől, Szebényiné Vrancsik Esztertől kaptuk az információt a keszthelyi plébániák közösségeinek játékos sorozatáról, amely egyből felkeltette az érdeklődésünket, már maga a "játék" neve: Szerelmes kalandtúra. Izgalmas dolognak ígérkezett, s addig a városban nem volt ilyen fajta kapcsolatápolási lehetőség. Az első év izgalmához hozzájárult az is, hogy akkor csak egy feladatot kaptunk meg e-mailben, melynek bizonyított teljesítése után érkezett a következő feladat, egészen a játék végéig – mesél a kezdetekről Nikoletta és Gábor.

– Mi ebben az évben jubilálunk a "túrával", hiszen a kezdetektől részt veszünk benne, azaz 10. éve. Kedvenceink közé tartoznak a kreatív feladatok, amikor együtt kell ötletelni, majd tervezni, létrehozni egy produktumot. A feladatokból született alkotások a mai napig használatban vannak, vagy díszei otthonunknak. Ha rájuk pillantunk, szép emlékeket idéznek. A másik nagy kedvencünk a láncreakció névre hallgató feladat, amely időigényesebb, többalkalmas "projekt", tele gondolkodtató feladványokkal, melyeken keresztül megismerhetjük, és jobban szemügyre vehetjük Keszthely és környéke értékes helyeit, kultúráját, építészetét. Ez a feladatsorozat összeköti a kellemest a hasznossal – fogalmazott a házaspár.

Nikoletta és Gábor úgy érzi, mindenképpen erősíti a kapcsolatukat a játék, hiszen ilyenkor próbálnak még több időt szentelni egymásnak, igyekeznek kicsit kizökkenni a megszokott hétköznapokból. – Volt, hogy egy-egy feladat nagyobb falatnak bizonyult egyikünknek vagy másikunknak, de kilépve a komfortzónánkból sikeresen túllendültünk rajta, meglepő és megható pillanatokat okozva egymásnak. Csak ajánlani tudjuk a Szerelmes kalandtúrát a pároknak, házasoknak, legyenek fiatalok vagy idősebbek. Az itt tapasztaltakat biztosan jól tudják kamatoztatni a szürke hétköznapokban is.

Kemencemakett építés

