Tavaly országosan 903-an választották a Hannát első névként gyermeküknek, második keresztnévként pedig 265-en. A kaposvári Katona Brigitta három évvel ezelőtt nevezte el kislányát Hannának. Akkor is nagy népszerűsége volt a keresztnévnek, azonban nem emiatt döntöttek így párjával.

– Azt néztük, hogy a vezetéknevéhez jól passzoljon, és a második nevével, a Pannával alliteráljon – mondta Katona Brigitta. – Sok szép név létezik, és mi is válogattunk hosszú ideig, végül a Hanna Panna mellett döntöttünk. Azt gondolom ettől egyedi lett a neve. Érdekes viszont, hogy kislányunknak az első nevét már nem használják az óvodában, mindenki – beleértve a családunkat is – a másodikon szólítja meg – tette hozzá a kaposvári édesanya.

A Hanna mellett az Anna, Luca, Zoé, Léna, Emma, Olívia, Boglárka, Lili és Kamilla volt a tíz legnépszerűbb lány név. A fiúknál tavaly a Dominik után az Olivért, Leventét, Mátét, Marcellt, Bencét, Milánt, Noelt, Zalánt és Dánielt választotta a legtöbb szülő.

Ungváriné Kun Eszter a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője megkeresésünkre elmondta, az országos adatokhoz hasonlóan náluk is népszerűek azok a keresztnevek, melyek az első tíz helyen szerepelnek. A tizenkettő dél-somogyi óvodájukba összesen 462 gyerek jár, közülük tizenhatan a Dominik, tízen a Máté, kilencen-kilencen a Marcell és az Olivér nevet kapták. A lányoknál a Hanna „vezet”, összesen huszonegy kislányt hívnak így. Népszerű még az Anna, Luca és a Zoé is.

– Megfigyelhető az is, hogy sokan dupla nevet adnak gyermeküknek, ami az elején egy kicsit nehézséget okoz az óvodai dolgozóknak – mondta az intézményvezető. – Egyre több a kissé szokatlan nevű óvodás is, mint a Bié, Jonatán, Zoja, Karsa, Rikárdó, Amira, Lelle, Anaisz és a Szille. Ez azért is furcsa, mert amikor mesélünk nekik, vagy népdalokat éneklünk, akkor ezek a nevek nem igazán szerepelnek a versben, a dalban és nem feltétlenül tudnak azonosulni vele a gyerekek – tette hozzá Ungváriné Kun Eszter.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári központjában is több olyan gyerek jár, akinek első hallásra szokatlan a neve. Bacza Barbara intézményvezető lapunknak elmondta, néhány évvel ezelőtt több Imre, László, Marcell és Hanna gyerekük is volt, most azonban Raul, Szelim, Ramirez, Léna, Loréna, Zaja, Zselyke és Stella névvel találkoznak. Bacza Barbara hozzátette, a szülők leginkább a filmekből, sorozatokból kedvelik meg a neveket.